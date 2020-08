Reducen en un 90% ingresos de regalías para Montería

Montería fue una de las ciudades del país que resultó más afectada con la reforma del Sistema General de Regalías, pues pasó de recibir 83 mil millones en el bienio 2019-2020 a solo 8.300 millones en el 2021-2022.

El primero en sentar su voz de protesta fue el alcalde de la ciudad, Carlos Ordosgoitia, quien sostuivo que Montería deja de recibir el 90 % de esos recursos y por ende eso se convierte en una tragedia para un municipio con una deuda social enorme.

Pidió a la Presidencia de la República redefinir el esquema, para atender las necesidades, especialmente de la zona rural que requiere inversión en acueductos, vivienda y acceso a la educación. “No se pueden mejorar los indicadores de pobreza, si no hay inversión”, puntualizó.

Se pronuncian congresistas

El senador David Barguil cuestionó fuertemente la reforma al Sistema General de Regalías que se viene planteando desde el gobierno anterior y se mantiene en el acto legislativo del actual gobierno.

Para el congresista cordobés se trata de un sistema perverso que premia con más recursos a los municipios que no han dado buenos resultados, ni han reducido los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, mientras que castiga a los municipios que sí han hecho la tarea juiciosamente.

El congresista lo había advertido en diciembre del año pasado en la plenaria del Senado y hoy hizo un nuevo llamado para que se reforme este sistema. “¡No podemos perpetuar este sistema perverso! De una vigencia a otra los recursos no se pueden reducir en más del 50%, con la excepción que a la nación se le reduzcan más del 50%. ¿Cómo es posible que no conservemos un mínimo de recursos para lograr la continuidad de políticas públicas exitosas?”.

Agregó que este país se vuelve inviable, si no se corrige esa situación y que los municipios que hacen la tarea y reducen indicador NBI no deberían perder de un solo golpe los recursos, se deberían por lo menos mantener o que decrezcan de manera paulatina y los que han venido recibiendo importantes recursos, pero no han hecho la tarea, ni mejoren NBI, reciban algún castigo por despilfarrar los recursos públicos.

En igual sentido se pronunció el representante a la Cámara Erasmo Zuleta, quien dijo que es necesario que los congresistas se unan poara defender las regalías asignadas a Montería, toda vez que equivalen solo al 10 por ciento de lo que antes recibía.

Entretanto, el representante Wadit Manzur dijo que luego del último censo de 2018, varios indicadores del municipio cambiaron, entre ellos el de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, que para el 2005 estaba por encima del 35 por cienton y con la nueva medición pasó al 18,1 %, criterio que se tuvo en cuenta para la asignación de los recursos.