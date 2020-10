Rehabilitarán los distritos de riego de Santa Lucía y Repelón

Un detalle importante es que se garantiza la comercialización de estos productos.

El otro proyecto, que tiene como finalidad la rehabilitación de los distritos de riego, contempla una inversión de 27.000 millones de pesos para aumentar la operatividad de estos sistemas que en la actualidad operan en un 30 %.

Este proyecto consta de una primera fase, que consiste en optimizar los canales, bombas, las instalaciones y poner micromedidores para que no se desperdicie el agua y se tenga claridad de cuánta agua usan los productores.

“El agua llega bombeada y no por gravedad, esto incrementa los costos y en esas condiciones no se puede hacer un cultivo con proyección porque no hay garantías de agua”, dijo el diputado Gonzalo Baute, ponente del proyecto.

Lo que se busca con estas iniciativas que se aprobaron es que el Atlántico tenga una agricultura moderna, eficiente y pueda llegar a grandes mercados, no solo nacionales no internacionales.