Restricción de circulación y cambio de ‘pico y cédula’ en Barranquilla

Mediante decreto 0443 expedido este martes 5 de mayo, el alcalde Jaime Pumarejo Heins adoptó medida de restricción máxima de circulación, encaminada a aumentar el control de contagios por COVID-19 en Barranquilla.

En el mismo se advierte que el uso de tapabocas continúa siendo obligatorio en la calle y espacios públicos.

La restricción máxima de circulación implica que durante el fin de semana las personas solo podrán salir de su casa a trabajar y a emergencias médicas, hasta que se levanten las medidas de aislamiento obligatorio el 25 de mayo.

Actividades no permitidas sábado y domingo se encuentran:

-Fiestas.

-Reuniones familiares en ocasión al día de la madre.

-Actividad física.

-Serenatas.

-Vendedores informales.

-Atención al público en supermercados y mercados públicos. Solo podrá comprarse a domicilio.

EJERCICIOS Y SALIDA DE MASCOTAS

Todos los ciudadanos, sin excepción, podrán realizar actividad física individual de lunes a viernes, en el horario de 5:00 a.m. a 7:00 a.m. Para esta actividad no rige el pico y cédula en este horario.

Por otra parte, las mascotas podrán salir a hacer necesidades fisiológicas.

‘PICO Y CÉDULA’

En el comunicado se indica que a partir de este jueves 7 de mayo, el ‘pico y cédula’ en Barranquilla será de un (1) dígito por día de lunes a viernes. No coincide con el ‘pico y cédula’ de los municipios del Atlántico. El objetivo de esta medida es que las personas solo salgan un día a la semana.

El nuevo ‘pico y cédula’ en Barranquilla quedará de la siguiente manera:

Jueves 7 de mayo: 1

Viernes 8 de mayo: 3

Lunes 11 de mayo: 5

Martes 12 de mayo: 7

Miércoles 13 de mayo: 9

Jueves 14 de mayo: 0

Viernes 15 de mayo: 2

Lunes 18 de mayo: 4

Martes 19 de mayo: 6

Miércoles 20 de mayo: 8

Los sábados y domingos no está permitido salir a la calle, excepto a trabajar.

TRANSMETRO

Para el funcionamiento del Sistema de Transporte Masivo Transmetro se anuncian más controles, con el fin de garantizar que solo se estén movilizando aquellas personas que tengan la autorización correspondiente.