Se levanta bloqueo en carretera Troncal de Occidente

“La indicada medida cautelar se ordenó sobre los dineros que el municipio, con la cual se administran y disponen los dineros del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, conceptos que de conformidad con el artículo 17 de la ley 179 de 1994, obedecen a lo que se ha denominado gasto público social”, dice la misiva.

Además, se indica que “la anterior situación jurídica le ha sido expuesta al Juez de conocimiento, y hasta la fecha no se ha pronunciado al respecto; aunado a lo anterior, la demandante falleció durante el trámite del proceso ordinario, más exactamente en el año 2020, tal y como se evidencia del registro civil de defunción aportado en el proceso por parte de la defensa del Municipio, lo que inexorablemente desemboca en una sucesión procesal que no ha sido declarada dentro del proceso, generando una nulidad procesal que, también ha sido alegada por la defensa técnica del Municipio, y hasta la fecha, no hay pronunciamiento alguno, trayendo consigo un traumatismo insostenible, porque con esos dineros se le traslada a todos los acueductos de los corregimientos, el subsidio a la tarifa por el servicio de acueducto, asimismo, estos dineros hacen parte de los pagos que se le realiza a la empresa operadora del servicio de recolección y disposición final de basuras en el municipio de Mahates”. Lea también: Continúan las jornadas de atención a víctimas del conflicto armado en Bolívar

Por último, desde la administración municipal indicaron que el no pago de los servicios antes referenciados, no solo desemboca en una mora económica y administrativa por parte del municipio, sino también, en un problema de salud pública, ya que, esto genera que no se recolectar las basuras y no se suministre de agua potable a la comunidad de Mahates, y mucho menos realizar los mantenimientos que se deben ejecutar en los respectivos acueductos, lo que ya ha ocasionado reiteradas protestas sociales por parte de la comunidad del corregimiento de Palenque.