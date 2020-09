Se reactivaron 2.500 empleos en Montería

Con la apertura de diferentes sectores económicos, en Montería se reactivaron 2.500 empleos que se encontraban paralizados desde hace cinco meses, cuando se inició la cuarentena obligatoria por el coronavirus.

El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, dijo que el funcionamiento de varios sectores como el transporte aéreo, terrestre y la reapertura de zonas gastronómicas, ha contribuido de manera positiva en la recuperación de los empleos y aseguró que si la ciudad sigue con esa senda de responsabilidad y si todos se cuidan, en poco tiempo estará toda la economía funcionando.

Según los datos suministrados por el mandatario, 8 días después de abrir las rutas aéreas, desde el Aeropuerto Los Garzones se han operado 40 vuelos comerciales, transportando 2.671 pasajeros a Bogotá, Medellín y Barranquilla; activando 400 empleos, de los cuales 227 son directos.

Mientras tanto, en el transporte intermunicipal, explicó que 2.177 vehículos se han movilizado desde y hacia la terminal terrestre, trasladando a 12.930 pasajeros en 31 rutas habilitadas, entre ellas a Tierralta, Medellín, Cartagena, Apartadó y Barranquilla, con lo cual se reactivaron 1.000 empleos más.

Sumado a estos sectores, en la reactivación paulatina de las zonas gastronómicas seguras, 31 restaurantes están habilitados para reiniciar su funcionamiento, lo que genera más de 1.000 empleos directos e indirectos.

El mandatario insistió en que esas cifras llenan de optimismo, pero no se puede bajar la guardia, toda vez que el coronavirus sigue en Montería y la pandemia aún no se ha ido. “Les pido a todos autorregularse, no dejar de usar la mascarilla, distanciamiento físico, lavarse muy bien las manos, esas son medidas menores pero que tenemos que seguir aplicándolas para que no siga propagándose el virus”, insistió.