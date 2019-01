Selección Colombia de Béisbol apuesta por un cupo al Panamericano de Lima, Perú

Para el cuerpo de entrenadores y peloteros, Colombia tiene grandes posibilidades de lograr en Sao Paulo, Brasil, uno de los cupos por el Continente a los Juegos Panamericanos que se estarán celebrando este año en Lima, Perú.

El representativo nacional estará asistiendo al clasificatorio que se estará realizando entre el 29 de enero el 3 de febrero en Sao Paulo, Brasil, donde ocho seleccionados estarán buscando los restantes cupos por América al certamen peloteril de Lima.

Por el momento, por el Continente Americano se encuentra clasificados a los Panamericanos, los representativos de Puerto Rico y Cuba, que obtuvieron oro y plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018; Argentina, que es el campeón suramericano 2018, y Perú, por ser sede del evento.

Colombia hace parte del Grupo B junto a Venezuela, Panamá, Canadá. Estos equipos jugarán en las instalaciones de la CBBS Academy en Ibiúna, ciudad ubicada en las afueras de Sao Paulo.

“El objetivo principal de Colombia es llegar al Panamericano de Lima. Nosotros queremos llevar un equipo como el que tuvimos en el Clásico Mundial. Desafortunadamente hay varios jugadores que están apuntando a su organización, a su oportunidad que les han dado para el roster de 40, de estar en el equipo grande. Algunos han dicho que no van a poder acompañarnos, entonces, tenemos un ‘plan B’ con jugadores que han estado en los Centroamericanos y del Caribe, en el Sub23, y tratar armar con ellos un buen grupo que nos represente bien en el próximo clasificatorio para los Panamericanos”, dijo el entrenador de la Selección Colombia, Neder Horta.

Agregó que la idea es conformar un buen grupo. “Tenemos tres juegos la primera fase, tratar de llevar cuatro abridores fortalecidos, que nos puedan garantizar cinco o seis entradas sólidas y tratar que los relevos sean fuertes también, y llevar buenos finalizadores. Entre ellos tenemos a Horacio Acosta, a Luis Yendis y varios jugadores que pueden hacer ese rol de finalizadores de los juegos”.

Del bateo colectivo sostuvo que “tenemos jugadores como Steve Brown, quien está andando por un buen momento; Tito Polo, que está con Seattle, él ahora está invitado a Grandes Ligas, pero va hacer parte del equipo; Reinaldo Rodríguez, Cristian Correa, en la recetoría; Milton Ramos, Dewin Pomares, que ha tenido un buen año 2018 y empezó un 2019 muy bien. Tenemos un grupo bastante bueno, que estamos seguros vamos a dar todo por el todo para conseguir la clasificación”.

Para Manuel Esquívia, el instructor de picheo, el departamento de lanzadores del equipo colombiano está bien preparado. “La ventaja que tenemos es que gran parte del grupo viene trabajando en el torneo profesional de béisbol colombiano y eso nos va a permitir llegar en buena forma al torneo de Brasil”.

Anotó que aún no se define cuántos lanzadores derechos y zurdos llevarán al torneo clasificatorio: “Estamos equilibrados, en esta semana vamos a definir la cantidad de lo que vamos a tener. Como te dije, tenemos la ventaja de que ellos están trabajando y llegan bastante bien, pero por ahora tenemos un buen grupo competitivo”.

No dio prenda sobre quiénes serían los cerradores que estarían convocados para Brasil. “Todavía no quiero decirte eso, porque hay varios muchachos que están peleando por el puesto y no podemos adelantarnos para no desmotivar a nadie”.

En el grupo de lanzadores que se encuentran entrenando en Barranquilla se encuentran Ronald Ramírez, Carlos Mario Díaz, Luis Ortega, Jaider Rocha y se esperan los que están en Caimanes y Toros, que juegan la final de la Liga Profesional colombiana.

Manuel Esquívia considera que el grupo que le tocó en Brasil es bastante duro. “Vamos a enfrentarnos a los mejores; tenemos a Canadá, uno de los rivales de los cuales debemos vencer, para cumplir la meta, para acudir al Panamericano de Perú”.

“Con el grupo de jugadores que tenemos creo que tenemos un muy buen chance de clasificar, esa es la meta y es a lo que vamos a Brasil”, terminó diciendo Esquívia.

Evert Rentería, quien será el coach de tercera base, va por la misma línea y sostiene que “Colombia tiene grandes posibilidades de clasificarse para los Panamericanos de Perú. Para lograr eso, nos vamos a entrenar fuerte para poner los muchachos a tono y dar la pelea en este clasificatorio de Brasil”.

Rentería sobre el tiempo de preparación que tendrá Colombia antes de ir al torneo en Sao Paulo, dice que “estamos bien, porque hay jugadores que viene activos y de seguro llegarán ‘ready’ a Brasil. Nos vamos a preparar bien en estos días para llegar en buenas condiciones al torneo”.

“Comenzamos con Venezuela, Panamá y terminamos con Canadá. Esto tiene que ser juego a juego. Creo que hay que ganar dos de los tres juegos para estar en el Panamericano de Perú”, terminó diciendo Evert Rentería.

LOS PROTAGONISTAS

Carlos Mario Díaz, lanzador.

“Esta es una oportunidad bastante grande para el país para conseguir el objetivo, que es clasificar al Panamericano de Perú. Considero que Colombia tiene un grupo bastante completo, solo resta esperar que estemos todos juntos para prepararnos bien e ir por el objetivo de clasificar. La afición debe estar segura de que a quien le toque jugar va entregar todo por dejar en alto los colores de Colombia”.

Dewin Pomares, infielder.

“Quiero dar gracias a los mánageres que me tuvieron en cuenta. Creo que la buena actuación en los Centroamericanos sirvió para que esté aquí. Ahora que estoy quiero ganarme el puesto y representar a Colombia de la mejor manera. Creo que tenemos un buen chace de clasificar al Panamericano, porque acá hay peloteros de calidad, que nos vamos a entregar para darle esa alegría a Colombia”.

Milton Ramos, outfielder

“Me alegra por esta nueva oportunidad que tengo de representar a Colombia y solo me comprometo a dar todo por el equipo. Todavía faltan muchos peloteros para llegar al grupo, pero considero que estamos bien. ¿Si ya fuimos una vez, porqué no podemos ir otra vez? Vamos a entregarlo todo para llegar a los Panamericanos de Lima, tememos material para conseguir ese objetivo”.