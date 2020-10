“Si no hay cuidado, el rebrote de coronavirus está cantado”

El médico Álvaro Villanueva dijo este martes en Emisoras ABC de Barranquilla que “si no hace el lavado de manos y si hacen todas las otras cosas que son conocidas como el taparse al estornudar, al toser, la limpieza de las superficies de donde están saliendo y entrando una gran cantidad de personas, yo diría que el rebrote está cantado”.

Villanueva sostiene que las campañas de prevención contra la COVID-19 que se vienen haciendo tanto en el Distrito como el resto del Atlántico se deben mejorar mucho. “Estamos hablando fundamentalmente de información. Yo creo que nuestra población todavía no está informada. Veo las campañas informativas que se han hecho que todavía les hace falta bastante. ¿Por qué digo eso? Porque llega el momento en el que uno le pregunta a una persona cómo está informada y porqué tiene que usar la mascarilla, porqué se tiene que lavar las manos y esas personas no lo entienden. El día que la gente lo entienda, lo asimile, lo va a cumplir con mayor razón”.

“En este momento dejaría a un lado toda la parte que tiene que ver con cuidados intensivos, con tratamientos especiales, con todas esas cosas y colocaría en primera línea la información de las personas para que ellas asuman una conducta responsable. Ellas los tienen que asumir. Eso no se puede hacer con bolillo, eso no se puede hacer como se hacía antes: obligando a las personas a la fuerza. Es que las personas se den cuenta de que el distanciamiento en este momento es lo más importante”, enfatizó el galeno Villanueva.

Agregó que es buena para Barranquilla y el Atlántico de que se haya hecho la reapertura económica, pero que no se debe olvidar de invitar a la ciudadanía a practicar el autocuidado. “Ya dejaron que las personas salgan a la calle, eso está bien, me parece razonable para el tiempo que llevamos en cuarentena, pero si la gente no usa el distanciamiento, si no usa el alcohol, si no hace el lavado de manos y si hace todas las otras cosas que son conocidas como es el estornudo, la tos, la limpieza de las superficies de donde están saliendo y entrando una gran cantidad de personas, yo diría que el rebrote está cantado. Está cantado porque no se están cumpliendo esos preceptos”.