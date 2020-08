Soledad seguirá en cuarentena hasta el mes de septiembre

El alcalde Rodolfo Ucrós Rosales expidió el decreto 220 en cumplimiento de la orden presidencial que mantendrá al municipio de Soledad en aislamiento preventivo hasta el 1 de septiembre de 2020 y permitirá la reapertura de sectores de la economía atrasados desde junio, mediante graduales, a partir de este lunes 3 de agosto.

Ucrós Rosales indicó que, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 220 del 31 de julio del año en curso, se mantendrán las medidas que se han venido implementando porque han permitido disminuir las cifras de contagio por Covid-19. “En comparación con el mes de junio, en julio el porcentaje de fallecidos se redujo en un 46%. Además, es satisfactorio que el número de recuperados vaya en ascenso, ubicándose en un 75%. Y del total de casos de contagio registrados, solo se encuentre activo el 20%. Sin embargo, no podemos confiarnos y debemos mantener la disciplina del autocuidado”.

El mandatario explicó que, a través de la adopción de planes pilotos, se permitirá el desarrollo de las actividades de los sectores económicos que venían siendo retrasados desde junio para su reapertura debido al alto número de contagios en su momento. “Únicamente podrán operar en el municipio de Soledad, aquellas empresas legalmente constituidas de los sectores autorizados en el artículo 220, que tengan definidos sus protocolos de bioseguridad e igualmente hayan sido remitidos, mediante los canales definidos a la Alcaldía, la cual está encargada de su verificación y posterior autorización, so pena de la imposición de multa y sellamiento del lugar a las que incumplan con lo estipulado”.

Indicó que el 3 de agosto se permitirá la reapertura gradual de las actividades inmobilarias; el 6 de museos y bibliotecas; el 11 de Centros Comerciales; el 13 de peluquerías y el 18 de agosto actividades profesionales, técnicas y de servicios en general.

El alcalde Ucrós Rosales aclaró que en estos lugares se debe controlar el aforo; no superior al 30% de su capacidad.

LEY SECA Y TOQUE DE QUEDA

En cuanto a la ley seca, el Decreto 220 precisa que durante los fines de semana queda prohibido el expendio y/o venta y consumo de bebidas embriagantes y/o alcohólicas, desde los viernes a las 8:00 pm hasta los lunes a 5:00 am o martes hasta la misma hora cuando el lunes sea festivo. “Con motivo de la conmemoración de la Batalla de Boyacá, el 7 de agosto, para este fin de semana, la ley seca inicia el jueves 6 de agosto a las 8:00 am hasta las 5:00 am del lunes 10 de agosto”, agregó el alcalde, quien aclaró, además, que en Soledad está prohibido el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y establecimientos de comercio hasta el 1° de septiembre de 2020.

El toque de queda aplicará del 1 de agosto hasta el 31 de agosto de la siguiente forma:

Lunes a viernes desde las 8:00 pm hasta las 5:00 am del día siguiente.

Fines de semana, toque de queda continuo desde las 8 pm del viernes hasta las 5 am del lunes, o martes si el lunes es festivo.

Viernes festivo 7 de agosto: inicia el jueves 6 de agosto, a las 8:00 pm hasta las 5:00 am del lunes 10 de agosto de 2020. No obstante, se permitirá la salida el sábado 8 de agosto, mediante la medida de pico y cédula a las personas que los números de su cédula termina en 8 y 9, desde las 5:00 am hasta las 2:00 pm.

La medida de pico y cédula se mantendrá de dos dígitos; permitiendo la salida de las personas, cuyos últimos dígitos terminen en 0 y 1 los lunes; el 2 y 3 los martes; 4 y 5 los miércoles; 6 y 7 los jueves y para los viernes 8 y 9.

EL TRANSPORTE

En lo que se refiere al transporte queda prohibido -de forma transitoria- hasta el 10 de agosto de 2020, el transporte de acompañantes y/o parrilleros en los vehículos tipo motocicletas, cuatrimotos, motocarros y mototriciclos, de conformidad con lo establecido en el Decreto Departamental N°281 de 26 de julio de 2020. Se exceptúan las personas que trabajan en el sector de la salud y las personas que viven en el mismo núcleo familiar que demuestren que se encuentran bajo una de las excepciones previstas en el Decreto N°1076.

Vale la pena recordar que el transporte doméstico por vía aérea quedó suspendido mediante el Decreto nacional N°1076 de 28 de julio de 2020. “A partir del 15 de agosto se evaluará la posibilidad de implementación de planes piloto para la reactivación de vuelos nacionales o domésticos en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, ubicado en esta jurisdicción territorial; dependiendo los resultados del comportamiento epidemiológico presentado por la Secretaría de Salud Municipal, en coordinación con el Gobierno Nacional y la Gobernación del Atlántico, sobre la evolución del virus y el descenso de casos que permitan superar la categoría de municipio con alta afectación, de conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 8° del Decreto N°1076 de 28 de julio de 2020” precisó el alcalde Ucrós Rosales.

“Estamos trabajando de manera integral para que las cifras de contagio disminuyan implementando megacercos sanitarios con acciones planificadas y coordinadas con funcionarios de la Alcaldía y el apoyo de las Fuerza Pública”, puntualizó el alcalde no sin antes recordar las medidas de precaución: lavado de manos, usos de tapabocas y distanciamiento físico.