Alcalde de Sincé rechaza desmanes e instaurará denuncias

El alcalde del municipio de Sincé, Luis Miguel Acosta, calificó como vergonzosa la situación presentada ayer, en donde un grupo de habitantes causó desmanes, rechazando el ingreso de sinceanos que vienen de otras ciudades, a raíz de los dos casos de COVID-19 detectados en jóvenes provenientes de Bogotá.

Manifestó que está sorprendido de esas actuaciones, más aún de saber que hay varios docentes y opositores políticos, involucrados en los desórdenes e incitando a la protesta. (Lea aquí: Protesta en Sincé, Sucre terminó en desmanes)

Indicó que instaurarán las denuncias respectivas para que se investigue a las personas promotoras de estos desmanes, en donde causaron daños materiales a la institución educativa La Salle, al igual que a viviendas contiguas al sitio donde se cumplió la protesta.

“No se logró nada con esas actitudes, ya que con eso no se contuvo el COVID, no se eliminó el virus de las dos personas que están contagiadas y con ello no evitará que la gente entre, porque buscarán la forma de hacerlo por otras zonas aledañas”, dijo el mandatario.