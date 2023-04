Audiencia pública: Mesa de Víctimas de Sucre pide garantías

Iris Álvarez Pérez, coordinadora de la Mesa de Víctimas de Sucre, de la subregión San Jorge, dijo que este año finalizan su periodo y lastimosamente no han tenido avances, por cuanto, aún no ha sido aprobado el proyecto de logística y siguen sin sesionar. Lea aquí:¿Hay avances en reparación colectiva e individual a víctimas en Sucre?

“La población víctima no lo es porque quiere, sino que tuvimos hechos victimizantes que nos afectaron y le damos gracias a Dios porque somos las personas sobrevivientes del conflicto”, aseveró Iris Álvarez.

Marta Robles, también integrante de la Mesa Departamental de Víctimas, dijo que lo que requieren es un informe detallado de la población víctima que han sido beneficiadas con los proyectos del departamento, porque no está claro.

“En Sucre hace 12 años no se realiza una caracterización, no sabemos la población que llega y la que se va, no sabemos por qué y eso está en cabeza del ente territorial”, dijo Martha Robles.