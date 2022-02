Comité de revocatoria al alcalde de Sincelejo se defiende sobre recolección de firmas

El comité promotor de la revocatoria del mandato al alcalde Andrés Gómez Martínez, se pronunció sobre las denuncias de suplantación de firmas recogidas para el proceso, e indicaron que han actuado de buena fe y que hay un sabotaje en su contra.

“Presentamos 62.300 firmas en la Registraduría, de esas las revisaron y aprobaron 39.940, luego del informe que se dio por parte de la entidad, varios contratistas y gente cercana a la Administración municipal empezaron a decir que aparecían en las planillas e incluso tenían preparado un modelo de denuncia contra el comité de revocatoria”, manifestó el vocero del comité, Jhon Turizo.

Según Turizo, el alcalde Andrés Gómez y sus funcionarios han intentado desde un inicio torpedear la revocatoria, por ejemplo con tutelas, temas de bioseguridad, entre otros.

“Ayer lo hizo a través de su abogado que mintió en muchos aspectos, por ejemplo mostró un formulario donde decía que era donde estaban las firmas, lo cual, es totalmente falso porque mostró fue una hoja del informe técnico de la Registraduría”, dijo el vocero.

De acuerdo a los integrantes del comité, es ilógico que se imaginen que cualquier persona del común o las que recogieron firmas tienen algún tipo de vínculo con la Registraduría, cuando han librado una lucha para que los reconocieran, entregaran los formularios y le permitieran seguir recogiendo firmas.

Anotó que, probablemente la administración municipal pudo infiltrar el proceso de revocatoria, colocando gente a firmar, “o no sabemos que pudo suceder en la Registraduría, en donde nosotros entregamos las firmas y de allí pasan a la nacional. Nosotros no podíamos decir a los ciudadanos que no íbamos a recibir los formularios con sus firmas, tampoco contamos con sistemas biométricos o acompañamiento para comprobar si la persona que firma es o no es”,dijo.

El comité de revocatoria también presentó denuncias ante la Fiscalía General, para que adelanten las investigaciones para establecer lo que ha pasado en cuanto a las firmas.