Diputados sucreños respaldan movilización social de los mojaneros

Respaldo a la movilización social pacífica prevista para este miércoles en La Mojana, anunciaron varios diputados sucreños, quienes lamentaron que el Gobierno nacional no ponga en marcha el Conpes, donde están contempladas las obras estructurales para mitigación de las inundaciones en esa región.

El diputado Carlos Carrascal en sesión de la Asamblea de este martes dijo qué, es lamentable que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo anuncie la no ejecución del Conpes que fue gestionado y firmado con el gobierno nacional anterior.

(Lea aquí:Inminente paro de gremios de La Mojana por crítica situación)

“Hoy no se sabe y hay incertidumbre en La Mojana sobre que va suceder con esta, se dice que va haber reubicación, no hay tierras definidas para estas, no se sabe de dónde van a salir esos recursos para comprar esos predios”, expresó Carrascal.

Exhortó nuevamente a que definan cuáles son los predios que van a adquirir para reubicar a la población.