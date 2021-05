En Sucre expectativa por tercer debate a la tasa de seguridad

Hay expectativa en Sucre por el tercer debate que en horas de la tarde se cumplirá al proyecto de ordenanza mediante el cual se crea la “Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, destinada a fortalecer el Fondo Cuenta Territorial de Seguridad y Convivencia Ciudadana ( Fonset).

El debate del proyecto se cumple en medio de polémica y diferentes voces de rechazo, por considerar que no es el momento para el cobro de un nuevo impuesto, que se verá reflejado en los recibos de energía para los estratos 4, 5, 6, sector comercial e industrial.

El proyecto fue aprobado en segundo debate, con modificaciones así: excluir del cobro de la tasa a los usuarios comerciales con un consumo mensual de 0 a 1000 KW/H y a empresas del sector industrial que tenga un consumo mensual entre 0 a 2.000 KW/H.

Exentar de este cobro al estrato 3; establecer un límite de 12 años para la terminación del cobro de esta tasa; asignar tarifa 0 a las residencias cuyo propietario sea titular de algún establecimiento comercial registrado ante la Cámara de Comercio de Sincelejo.

Los votos a favor fueron 7 de los diputados, Karime Cotes, Jairo Barona, Pedro Paternina, Rosalba Cury, Ramón Segura, Lucía Cohen y Luis Alfonso Alvarez.

Ramón Segura y Lucía Cohen Úrzola que inicialmente habían dicho no al proyecto, votaron positivamente ayer. Las diputadas, Dayana Calderón y Katiana Aguirre no estuvieron en la sesión.

Por su parte, el diputado Rafael González desde que fue presentada la tasa a la seguridad, dijo que su voto era negativo y así se ha mantenido.

La posición de Yahir Acuña.

El diputado de la oposición Yahir Acuña Cardales, durante el primer debate dijo sí a la tasa y en segundo debate dio su voto negativo, enfatizando en que no es cierto que las tasas mejoren la seguridad y colocó el ejemplo de otros departamentos en donde se ha implementado esta y la inseguridad es el pan de cada día.

“Aquí el departamento hoy tiene contratos tasados con el impuesto del 5% a la seguridad y este alcanza con suficiencia si se utiliza bien. Este no es momento para poner a tributar a la gente, esto no es de palabras bonitas, es que la gente no quiere que le metamos la mano al bolsillo”, dijo.

Otras voces se pronuncian.

Otras voces se han pronunciado sobre el tema, entre estas, la del concejal de Sincelejo, Álvaro Díaz Bohórquez, dijo que si bien es cierto hay que invertir en seguridad y que los recursos que existen por Ley no alcanzan, no es el momento para implementar una tasa.

Por ello, pidió al Gobernador de Sucre aplazar esta tasa, que es necesaria, pero no es el momento apropiado para implementarla.

“Los estratos 1, 2 y 3 salen a trabajar, los estratos 4, 5 y 6 son los dueños de los negocios, y por la pandemia se han cerrado muchos locales comerciales y los dueños no tienen la capacidad económica para pagar a los trabajadores”, aseveró.