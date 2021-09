En Sucre inició celebración del mes por la paz “Verdad que podemos”

Diferentes organizaciones sociales, la Iglesia y entes gubernamentales participaron hoy en el lanzamiento del Mes por la Paz, con el lema “Verdad que Podemos”.

El obispo de la Diócesis de Sincelejo, monseñor José Clavijo Méndez, y el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, presidieron el evento desarrollado en el auditorio Fortunato Chadid de la Gobernación.

Monseñor José Clavijo, invitó a todos los sucreños a hacer algo significativo por la paz, “perdonar a alguien, dialogar con alguien, traer la paz a la familia, reconciliarse con una persona con quien tiene algún rencor, alguna deuda que nunca se puso al día, sobretodo reconciliarse consigo mismo, con su historia, con su pasado, con sus sentimientos, con las cosas que no acepta de su vida”, dijo

Asimismo, pidió a no dejar pasar que este mes inútilmente, sino que sea realmente el mes de la paz.

El Mes por la Paz es una iniciativa de la sociedad civil, en donde más de 40 organizaciones a nivel nacional y local respaldan está organización.

En Sucre, a través de la Pastoral Social y Diakonía de la Paz de la Diócesis de Sincelejo, pidieron motivar al desarrollo de actividades acorde con el momento actual del país, la pandemia, el informe que viene presentando la Comisión de la Verdad y los avances y dificultades en la implementación del Acuerdo de Paz.

Eduardo Porras, coordinador de la Comisión de la Verdad en Sucre, estuvo durante el lanzamiento y dijo que la paz se construye desde las raíces de la verdad.

“El informe de la Comisión de la Verdad que hasta ahora tiene como fecha de entrega el 28 de noviembre, no es un informe para la venganza, sino para la convivencia y la no repetición de la violencia. Lo más importante es poder entusiasmar a la ciudadanía para que se embarque en un proceso de dialogo, de discusión alrededor de la necesidad de hablar de lo que pasó y sobretodo hablar de convivencia y no repetición”, expresó.

En el marco del lanzamiento del Mes por la Paz, representantes de la sociedad civil y organizaciones sociales, pidieron a la Gobernación de Sucre brindar los medios que hagan posible la reactivación del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización del departamento.

En el presente año, el Consejo que es un órgano consultivo de la política de paz no ha sesionado porque falta representación de la sociedad civil en el consejo y de la institucionalidad, que no los ha nombrado.