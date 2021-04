Envían al ex alcalde de Betulia Avilés Tovar a cárcel para funcionarios

El docente Fernel Avilés Tovar, electo como alcalde de Betulia para el periodo 2016-2019 y el exsecretario de Asuntos Sociales de ese municipio, Eider Moreno Arias, fueron enviados a la cárcel para funcionarios públicos de Sabana Larga, Atlántico.

Los exfuncionarios remitidos a dicho penal por el Juzgado Tercero Promiscuo Municipal de Corozal, están envueltos en presuntas irregularidades con la celebración de un contrato de 237 millones de pesos, dirigido a beneficiar al adulto mayor en esa localidad.

Mientras tanto, el juez dejó en libertad, pero vinculados al proceso investigativo por el presunto desfalco, al actual alcalde de Sincé, Luis Miguel Acosta De la Ossa, en ese entonces asesor jurídico de la Alcaldía de Betulia, y a la contratista Ledis Núñez Oviedo.

Como se recuerda, en la etapa previa y de ejecución del contrato celebrado por medio de la fundación Fundesca, se habrían presentado anomalías, pues al parecer dicho entidad no contaba con los requisitos para tal fin, según la Fiscalía General de la Nación.

Al parecer, la fundación no desarrolló en su totalidad el proyecto, además habría manejado sobre costos, no pagó lo pactado a trabajadores y realizó pagos que no estaban en el presupuesto.

Al verse envuelto en el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, el profesor de 66 años de edad, en ese momento, renunció como máxima autoridad de Betulia y el Gobernador convocó a elecciones atípicas en esa localidad.