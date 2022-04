“EPS solucionen los problemas a los usuarios”: superintendente de Salud

Un llamado a las EPS del departamento de Sucre a que le solucionen los problemas a los usuarios de manera permanente, hizo el superintendente nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, este viernes, durante un dialogo participativo en Sincelejo.

Más de 100 usuarios del sector salud participaron en la jornada en la Cámara de Comercio de Sincelejo, en donde unas 30 personas expusieron de manera puntual, sus peticiones, quejas y reclamos.

“Las EPS que están aquí van a solucionar el problema de aquellos que tienen una angustia, un drama en su familia y a eso fue que vinimos a solucionar esos problemas, y a las EPS decirles no lo hagan porque yo vine, no se sientan dueños de los usuarios, la platica no es de ustedes, es de Colombia”, dijo Aristizábal Angel.