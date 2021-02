“Es una gran bendición”: dice enfermera que recibirá primera vacuna

La enfermera jefe del Hospital Universitario de Sincelejo, Verónica Luz Machado Torres, será la primera en recibir la vacuna contra el COVID- 19 en Colombia y calificó como una gran bendición que haya sido escogida entre todo los trabajadores del sector salud. Lea: Verónica Machado, enfermera de Sincelejo, será la primera vacunada contra COVID

“No me lo esperaba, es una bendición, una gran noticia que me escogieran entre tanto personal de la salud y es algo gratificante que me reconozcan de esta manera para ser vacunada en esta primera etapa”, dijo Machado, quien precisamente se encuentra de turno en este momento en la UCI del HUS.

Verónica Machado, tiene 46 años de edad, con 2 hijos, 23 años ejerciendo como enfermera y tres años laborando en el Hospital Universitario de Sincelejo y siempre ha estado en el área de cuidados intensivos.

Es considerada por sus compañeros de trabajo como una persona de grandes calidades personales, noble, trabajadora y humanitaria.

El Presidente de la República en el programa habitual de televisión hizo el anuncio esta noche sobre la vacunación, en donde las ciudades de Sincelejo y Montería serán las primeras en donde el personal de salud de primera línea será vacunado este miércoles.