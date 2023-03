Estudiante sincelejana irá a Space Center de la NASA en Estados Unidos

La estudiante sincelejana Yeshia Esther Romero Arroyo de la Institución Educativa para Poblaciones Especiales ( IMPES) hace parte de las 35 niñas colombianas que se unirá a la tercera misión She Is Astronauta, que la llevará a una experiencia de inmersión en las instalaciones del Space Center de la NASA en Houston Texas, en los Estados Unidos.

Yeshia Romero, quien cursa 11 grado en esa Institución educativa, viajará en próximos días y fue escogida entre cinco mil niñas, siendo la primera estudiante de la capital sucreña que aplica a la convocatoria promovida por la Fundación She Is, que tiene por objetivo empoderar a las niñas y mujeres en condiciones de vulnerabilidad a través del emprendimiento y la educación en ciencia y tecnología, con el apoyo de diferentes empresas y organizaciones.

Esta tercera misión de She Is Astronauta, estará integrada por 35 niñas de Colombia, 14 de Perú y 12 de Ecuador.

“Más que la experiencia de viajar es aprender con las clases que nos van a dar. Me enteré de la convocatoria por una publicación de noticias en Instagram y cuando me llegó el correo por primera vez, me puse a llorar. Una de las cosas que quiero es estudiar ingeniería aeroespacial”, dijo la estudiante.