Gobierno nacional sanciona Ley de aprovechamiento digno

El Gobierno Nacional sancionó en la mañana de hoy la Ley No. 329/19 C –132/19S, de Aprovechamiento Digno, “por medio del cual se establecen criterios de priorización en materia de prestación de servicios públicos domiciliarios en los planes y programas de inversión social de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables”.

La Ley de autoría del representante a la Cámara por Sucre Héctor Vergara Sierra pretende que los titulares de concesiones mineras y contratistas de hidrocarburos deberán prioritariamente incluir dentro de sus planes de inversión social en beneficio de las comunidades proyectos de mejoramiento, ampliación, optimización, repotenciación y hasta construcción de nuevas redes de servicios públicos domiciliarios, con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estos territorios.