Inminente paro de gremios de La Mojana por crítica situación

“Nosotros no somos personas de paro, ni destructores de país, sino productoras, pero no aguantamos más”, es la sentida voz de Carlos Martelo, ganadero de La Mojana, ante la impotencia que sienten porque el Gobierno nacional no ha dado respuestas a las peticiones de los gremios de la región.

Los sectores ganaderos, agricultores, comerciantes, pesqueros, líderes comunitarios, transportadores, entre otros del San Jorge y La Mojana, reunidos ayer con una comisión de funcionarios del nivel central, esperaban que el presidente Petro contestara las solicitudes que han hecho para que se minimice la situación por las inundaciones y las pérdidas económicas que presentan, pero no tuvieron respuesta satisfactoria.

Lea: ¡No aguantan más! Gremios y fuerzas vivas de La Mojana se irían a paro

A la reunión realizada en San Marcos el Gobierno comisionó a la viceministra del Interior, funcionarios de los ministerios de Ambiente, Minas y Agricultura, pero no llegaron delegados de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Nacional.