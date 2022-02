Magisterio de Sucre clama por servicios de salud óptimos

El magisterio sucreño realizó un mitin en la mañana de hoy frente a la sede de Medicina Integral en Sincelejo, al considerar que los servicios médicos asistenciales que les prestan, no están acordes con los términos de referencia del contrato firmado con el Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora.

Ubaldo Corrales Pérez, presidente de la Asociación de Trabajadores de Sucre (Ades), indicó que representantes de las subdirectivas municipales del sindicato se sumaron a esta protesta pacífica, porque consideran que los maestros vienen recibiendo un mal servicio de salud.

En el departamento de Sucre hay 23 mil usuarios, entre docentes y beneficiarios de los servicios de salud.

“Lo que estamos pidiendo es que se nos preste un buen servicio asistencial eficiente. Los maestros no tenemos que estar mendigando una cita con los médicos especialistas, cuando en los términos de referencia se establece que esta debe darse entre 5 y 10 días, y acá duran 45 días, hasta tres y cuatro meses”, aseveró Corrales.

Agregó que lo anterior no es justo, cuando hay personas que requieren atención de especialistas de manera urgente y deben esperar meses, lo cual deteriora la salud.

No hay condiciones para la presencialidad.

La directiva de la Ades y los miembros del consejo departamental también se refirieron al retorno a clases, e indicaron que la situación es deprimente en algunas instituciones educativas y no hay las condiciones para la presencialidad.

“Estamos de acuerdo con la presencialidad, pero los establecimientos no están preparados para recibir estudiantes porque uno el virus no se ha ido, además que las mismas autoridades de salud están diciendo que se tiene que tener agua, unidades sanitarias, lavamanos y eso no está existiendo en los colegios, y hay hacinamiento en las aulas”, aseveró Ubaldo Corrales.

Por ello, exigen a las secretarias de Educación del departamento de Sucre, y del municipio de Sincelejo, condiciones mínimas de bioseguridad para garantizar la salud y la vida.