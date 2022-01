Protectores de animales alistan marcha en contra de las corralejas

Mientras en un predio ubicado en el kilómetro 1 de la vía que de Sincelejo conduce al municipio de Sampués, sector Las Arenas, es levantada la estructura para las fiestas en corralejas en esta capital, organizaciones protectoras de animales en Sucre se alistan para realizar una marcha y plantón en rechazo a las mismas.

Desde la semana anterior, los palcos de la corraleja que tendrán capacidad para 6 mil espectadores están siendo construidos. Según lo manifestado por representantes de la empresa Inversiones Sierra Munive S.A.S, aunque es más pequeña que las hechas hace 10 años, desde cuando no se celebran estas fiestas.

La construcción de la corraleja tiene permiso de la Curaduría Urbana Primera de Sincelejo, pero la Alcaldía de Sincelejo no ha oficializado por su parte aún la autorización, según se pudo establecer.

Miembros de organizaciones como: Fundación Protectora de Animales de Sucre, Junta Protectora de Animales de Sincelejo, Defensoría Animalistas, protectores independientes, entre otros, invocando el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, enviaron una misiva al alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez, solicitando el permiso de la marcha pacífica que realizarán el día 11 de enero a partir de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía, y que culminará con un plantón en las instalaciones de la Alcaldía.

La marcha tiene como objetivo principal protestar contra la realización de las corralejas las cuales están programadas para iniciar a partir del día 19 de enero próximo, “lo cual nos lleva inevitablemente recordar que, pasadas más tres décadas, aún se encuentra como pasivo del municipio la indemnización a las víctimas de la dolorosa caída de las corralejas ese nefasto 20 de enero de 1.980”, indican.

Según los animalistas, es insólito que en este momento de pandemia y aún con todas las enseñanzas que como seres humanos dejó esta, se insista en el maltrato animal y además de ello, se pretenda realizar una actividad que genera tanto traumatismo en materia de salud y orden público, y que se incentive con dicho evento, actos de maltrato animal.

A proteger los animales

De acuerdo a los animalistas, la Ley 84 de 1989, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencias para prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales; promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia; erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales, entre otros

“Con los presentes estatutos y teniendo de presente la Ley, nos permitimos invocar de manera permanente la protección de estos y de todos los animales, de manera que nuestra sociedad se vuelva más respetuosa con ellos, y evitar que se lleven a cabo como las corralejas, donde no se protege a los animales que en ella se involucran y se propicie e incentive el irrespeto y maltrato por los mismos”, expresan en la misiva.

Agregan, que en la misma Ley se habla, que únicamente las corralejas podrán desarrollarse en aquellos municipios o distritos en los que las mismas sean manifestaciones de una tradición regular, periódica e ininterrumpida y que, por lo tanto, su realización responda a cierta periodicidad.

“El sólo hecho de estar tanto tiempo suspendidas es motivo jurídico suficiente para su no realización, ya que no se configuraría la tradición que implica no sólo una permanencia en el tiempo sino una representación cultural, y tanto usted como nosotros sabemos que no es arte ni cultura maltratar a los animales.

Los animalistas indican que propenden por una abolición definitiva de la realización de las corralejas en la ciudad de Sincelejo.