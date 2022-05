Seguridad en Sucre será reforzada con Gaula élite y patrulla logística de combate

La seguridad en el departamento de Sucre será reforzada con miembros del Gaula élite y patrulla logística de combate de la Armada, al igual que 14 hombres de un grupo especializado de la Policía para el municipio de Sincé.

Lo anterior, fue anunciado en el marco del consejo de seguridad realizado hoy en el municipio de Sincé, que contó con la presencia de los viceministros para la Estrategia y Planeación, Jairo García, y de Relaciones Políticas, María Paola Suárez; el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, los altos mandos de la Armada, Ejército y Policía.

Las autoridades informaron que hay 25 capturas actualmente de integrantes del Clan del Golfo en el departamento, de las cuales 6 se han registrado en Sincé, y siguen trabajando otras más, de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación.

“Estos golpes que se han dado aquí obedecen precisamente a la información que nos ha suministrado la ciudadanía. En los últimos tres días, después de una escalada de más de 18 acciones en el departamento, llegamos a la que se nos presentó anoche, que hecho el análisis no fue contra un objetivo definido, no fue contra la estación, sino unos disparos que hicieron al aire”, dijo el comandante de la región No 8 de Policía, general Julio González.

También informó que hay 17 caravanas en el departamento, que están siendo apoyadas por la fuerza aérea con sobrevuelos en Sucre y Córdoba.

El comandante de la Fuerza Naval del Caribe, vicealmirante Juan Ricardo Rozo, manifestó que la Armada, Ejército y Policía han estado trabajando coordinadamente no solo en temas de inteligencia, sino también operacionales para neutralizar a los miembros del Clan del Golfo que, con acciones terroristas, quema de vehículos, grafitis y temas mediáticos en redes sociales han querido intimidar a la población de la Costa Caribe.

“Estamos adelantando acciones para garantizar la reactivación y la población tenga tranquilidad de que su fuerza pública está en las calles, en las vías, en los corregimientos, en las veredas haciendo el trabajo de garantizar la movilidad por medio de caravanas”, dijo el vicealmirante.

La Armada en estos días han acompañado 57 caravanas en coordinación con la Policía, especialmente entre Cruz del Viso (Bolívar)- San Onofre y Tolú en Sucre para movilizar unos 2 mil vehículos desde el jueves anterior.

“Hoy que venía en desplazamiento aéreo sobrevolé una caravana de cerca de 500 vehículos que se estaban desplazando de manera normal en esa vía”, indicó el Comandante de la Fuerza Naval del Caribe.

Anunció que adicionarán un grupo de hombres para el departamento, con un entrenamiento especial, que se llama Gaula élite, para acompañar a la población en el delito que más afecta la percepción de seguridad, que es la extorsión, y una patrulla logística de combate que son los vehículos que han estado movilizándose por todas las vías del departamento.