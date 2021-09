Teletón para joven arjonero que perdió su pierna en accidente

Desde muy temprano en la mañana, Eduardo Luis Pava Pacheco, de 33 años, se alistaba “bien bonito” para salir a trabajar en su moto, según describió su hermana de crianza, Maibe Medina, de 50 años, quien lamenta profundamente el suceso que tiene con tristeza a la familia del joven arjonero.

Maibe cuenta que su hermano es tan responsable en su trabajo como mototaxista que, por la confianza que le tenían, transportaba a los hijos de sus vecinos al colegio.

Por desgracia, en uno de esos tantos días, cuando Eduardo fue a rebuscarse a la entrada del barrio San José Turbaquito, en su pueblo, resultó envuelto en un fuerte accidente que le produjo una terrible herida en su pierna. La extremidad tuvo que ser amputada y el responsable del hecho sería un conductor en estado de alicoramiento que se salió del carril y atropelló a tres mototaxistas, siendo Pava Pacheco uno de los dos que sufrieron la peor parte.

“Él no se merecía eso. Cuando la gente me preguntaba que cómo me sentía, yo decía que por qué mejor no lo mató. Esto es muy duro porque verlo así ahora nos baja el ánimo. Él era el hombre de la casa desde que mi papá murió”, agregó su hermana.

Aquel caso estremeció no solo a los pobladores de Arjona, sino también a todos los cartageneros que se solidarizaron con este nefasto episodio donde, otro compañero mototaxista también sufrió graves heridas en una de sus piernas.