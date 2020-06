Un largo espacio para la ansiedad

En la urbanización Nuevo San Juan las horas corren sobre un silencio que, de vez en cuando, es agujereado por el ruido de los pocos carros que pasan, en ambos sentidos, por la carretera Troncal de Occidente.

Una de las viviendas más cercanas a esa arteria vial es la de José María Castaño Pájaro --“Joseíto Castaño”--, un periodista y locutor nacido (¡qué casualidad!) en la calle El Nacimiento, del municipio de Arjona, pero radicado en San Juan Nepomuceno desde hace 37 años.

“Un día salí de Arjona a hacer un mandado en San Juan y todavía no he regresado con el vuelto”, dice destornillándose de la risa, pero rápidamente recupera la adustez del rostro, como cuando tiene que recordar los años que lleva retirado de la radio, medio del cual salió para dedicarse de lleno a la animación de espectáculos musicales a lo largo y ancho del Caribe colombiano.

La impostación de su voz hace entender que es un profesional de los micrófonos y de las tarimas, pero también ha fungido como periodista corresponsal del diario El Universal, de Cartagena; y ahora distribuidor de ese mismo matutino y de los diarios populares El Teso y Q’hubo.

Aunque no parecen ser esos los temas que animan su charla. Más bien insiste en recalcar la ansiedad que se apodera de él y de sus colegas residentes en San Juan Nepomuceno, al percibir que la pandemia y sus subproductos, llamados cuarentenas, restricciones sanitarias y toques de queda, parecen no tener fin.

“Hace tiempo --rememora-- me retiré de la radio, puesto que la animación de espectáculos y el trabajo con los grupos de música de acordeón me eran más rentables y estaba en constante roce con el público. Pero ahora estoy únicamente dedicado a la distribución de los periódicos y a mirar para la Troncal cuando va finalizando el día”.

Refiere que sus amigos, los músicos sanjuaneros, muchos de los cuales son integrantes de famosas agrupaciones de música tropical, también experimentan una mezcla de sentimientos compuestos por la incertidumbre, la ansiedad y el aburrimiento, lo cual tratan de derrotar retornando a labores del campo, como arrancar yuca u ordeñar vacas en las fincas de sus parientes, mientras que otros se defienden con el mototaxismo o sirven como instructores en la Casa de la Cultura Municipal.

Algunos son comerciantes, quienes, a la larga, también han visto reducidos sus radios de acción, debido a las restricciones que impone la Alcaldía Municipal, mediante las transmisiones radiales de las autoridades de la salud.

“Antes de la pandemia, un fin de semana nuestro era arreglar maletas el jueves y tomar un bus o taxi en la Troncal, porque había que animar algún evento en Cartagena, Barranquilla, Santa Marta o Valledupar hasta el domingo o lunes, si había puente festivo. Pero también en el mismo San Juan y en el vecino municipio de El Guamo, donde se celebran los días de San Isidro, San Juan Nepomuceno, San Antonio, el día del maestro y uno que otro festival de acordeones y canciones inéditas”.

Tanto Joseíto como sus amigos artistas tienen claro que el medio en el que trabajan es uno de los más productivos del país, pero al mismo tiempo fue el primero que se detuvo, debido a la prohibición de aglomeraciones humanas, que --¡absurda paradoja!-- es el material del cual se nutren los espectáculos.

“A veces uno imagina que las cosas seguirán como siempre las ha visto. Anteriormente, me levantaba a las 4 de la madrugada, hacía una rutina de ejercicios, salía a distribuir el periódico, me iba para la emisora a conducir mis programas (de salsa o de vallenato) y en la tarde --sobre todo los fines de semana-- llegaba a los barrios El Progreso y Guapango a ver deportes; o a la Plaza Olaya, donde están las cantinas y la tarima ‘San Juan de mis amores’, a encontrarme con los colegas, para contar anécdotas y jalarle la tira al que se iba de la reunión”.

“El que se vaya pierde”, le llaman en San Juan a la manía de rajar contra el que abandona una reunión donde estuvo, precisamente, “pero ya no se puede. Ya no me levanto en la madrugada, porque los locales comerciales los abren tarde; y en cuanto eso ocurre, lo único que hago es salir a repartir el periódico a pie, para no perder la condición física que había logrado con los ejercicios. Después regreso a la casa y me pongo a ver los pocos carros que pasan por la Troncal. Los más estresantes son los fines de semana, por lo de los toques de queda. A mí y a mis vecinos nos hacen falta los partidos de fútbol y de sóftbol, que organizábamos los sábados y los domingos”.

En el momento en que Joseíto Castaño está dando estas declaraciones, es sábado y se celebra en El Guamo el día de San Antonio, una fecha elocuente no únicamente para los devotos de esa efigie, sino también para los músicos y trabajadores de la economía informal, quienes solían organizar unas romerías robustas, que partían desde por la mañana hasta altas horas de la madrugada, y regresaban con abundantes pesos en los bolsillos y el efecto de los licores aún reverberando en la sangre.

“Más allá de las ganancias económicas, lo que extrañamos quienes vivimos del espectáculo es el contacto con el público. El calor de la gente, el grito, el roce de las pieles, el sonido de las amplificaciones, la emoción de llegar a un pueblo o ciudad y encontrar un espacio hirviendo de tumulto. Esa ausencia es la que más nos produce ansiedad”.

Sin embargo, en medio del aburrimiento dice sentirse orgulloso de que San Juan Nepomuceno sea uno de los pueblos bolivarenses que más han respetado las restricciones de la emergencia sanitaria.

“Aquí nadie tiene miedo, pero sí mucha prudencia. Uno ve la gente por las calles, pero con sus tapabocas, sus botellas de alcohol y evitando aglomeraciones, contrario a lo que se ha visto en ciertos barrios de Cartagena y Barranquilla, donde parece que no existiera la pandemia”.