Una nueva imagen para El Salado

Es así como hoy El Salado emana vida y progreso. Y no solo a través de sus habitantes que se han unido y han desarrollado diferentes emprendimientos para subsistir, sino también de su infraestructura, que gracias a las inversiones del Gobierno nacional ya ha empezado a mejorar.

“Hoy veo a mi comunidad con otra cara, no con tristeza sino con alegría”.

Al respecto, la comunidad se mostró agradecida con las intervenciones. “Estas son unas obras que mejoran la calidad de vida, facilitan la llegada de los alumnos a la escuela, y el pueblo mejora, va a tener otra vista, no van a ser unas calles de tierra, que cuando llovía era imposible transitar. Ahora vamos a tener otra forma de transporte acá y mayor facilidad para andar aquí en nuestro pueblo”, expresó Gilberto Cohen, representante de la Asociación de Jóvenes Productores de El Salado.

“Estamos dejando 2.900 metros de pavimento en todo el corregimiento, eso significa que la totalidad de las vías, que son más de 18 frentes de trabajo, quedaron pavimentadas. Ya la comunidad no va a tener la dificultad de caminar entre el barro y entre el polvo”, explicó Ana María Palau, consejera presidencial para las Regiones.

Todas estas obras hacen parte del “Plan de Aceleración para la Intervención Integral de El Salado”, el cual se inició con 16 compromisos que luego aumentaron a 29 y que a la fecha tienen un cumplimiento del 55 % (16 se completaron y otros 13 están en ruta).

Allí no solo se incluyen obras de infraestructura sino otras acciones enmarcadas en lo social, lo productivo y en la mejora de la seguridad.

En este último eje, se destaca que mediante el acta No.072 de Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario del 6 de julio de 2021, El Salado fue declarado como territorio libre de sospecha de contaminación de minas antipersonal.

“De verdad me siento muy orgullosa porque son oportunidades que no tienen todos los corregimientos y debemos aprovecharlas. Podemos avanzar y no nos podemos quedar atrás. Esta es la muestra de que El Salado ha sido un sujeto de reparación que ha tenido un impulso en su trabajo colectivo”, añadió Neyda Narváez, representante de las Mujeres Unidas de El Salado.

El presidente Iván Duque, que hizo un recorrido por la comunidad, también se refirió a lo realizado en el corregimiento.

“Estar aquí, ver la infraestructura, las gestoras, las emprendedoras, los niños, los equipos de fútbol, ver los parques, las casas pintadas, es la demostración de que sí se puede”, dijo el mandatario.