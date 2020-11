Unidad de gestión del riesgo dota de elementos de bioseguridad a Sucre

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGR) entregó elementos de bioseguridad para el personal de salud del departamento de Sucre que atienden en la primera línea de respuesta al COVID-19, avaluados en $ 2 mil 930 millones.

Adriana Lucía Jiménez, gerenta de la subcuenta COVID-19, de la UNGR, quien estuvo en una mesa de trabajo con las autoridades de la región, explicó que estos recursos son invertidos para garantizar la mayor protección posible al personal médico de la región.

“Los invitamos a no bajar la guardia. El COVID-19 sigue y se viene un rebrote. Cuidemos a nuestros familiares y amigos”, dijo la funcionaria.

Los elementos de bioseguridad están representados en 47. 100 batas manga larga antifluido/desechables; 42.000 tapabocas mascarillas quirúrgicas; 64. 150 batas antifluido reutilizables; 96. 000 respiradores de alta eficiencia; 1.200 guantes estériles, 114. 000 gorros Com, 92.500 polainas; 380 bolsas para cadáveres; 123. 000 guantes no estériles talla S; 3.000 guantes no estériles talla M, y 41. 000 guantes no estériles talla L.