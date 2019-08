Venezolanos en Barranquilla realizaron jornada para migrantes

Un grupo activistas de la Asociación de Venezolanos en Barranquilla realizó este jueves una jornada de servicios para migrantes en el barrio Simón Bolívar de Barranquilla donde se les brindó información, orientación a 135 personas sobre los beneficios que tienen por su condición de extranjero en Colombia.

“Nosotros semanalmente hacemos visitas a este barrio y tenemos un comedor en compañía con la parroquia Santa Marta y en el día hoy hemos hecho una jornada para resolverles dudas sobre cómo conseguir empleo, a las embarazadas cómo consiguen asistencia, niños que no consiguen cupos escolares, sobre niños nacidos acá de padres venezolanos, y todas esas dudas queremos resolverlas con este tipo de eventos”, dijo Pilín León, de la Asociación de Venezolanos en Barranquilla.

En la convocatoria de hoy se hicieron presentes varias secretarías del Distrito, así como la Caja de Compensación Comfamiliar del Atlántico. Que en esta oportunidad llegó para recopilar información de los migrantes que tienen posibilidad de conseguir trabajo. “A ellos se les brinda ayuda de cómo elaborar su hoja de vida, les hacen asesorías, le dictan talleres y también se les mete en al base de datos para una posible oferta de trabajo en el futuro”.

“Acá también se hizo presente personal del SENA ofreciendo cursos y talleres a las personas que tienen el PEP, quienes se pueden inscribir para recibir capacitaciones y formación. Todo eso se le ofreció a la población que llegó acá. También se les guio sobre cómo deben hacer para acceder a estos beneficios”, manifestó León.

Sostuvo que en estos momentos el problema que tienen los migrantes es el Permiso Especial de Permanencia, PEP. “Porque ya no se está generando. Tuvo un tiempo y ya no hay manera de sacarlo. Y les informamos a los venezolanos que no se dejen engañar de aquellas personas que se lo están ofreciendo, porque se pueden ganar un inconveniente y uno de ellos es que, si encuentran a alguien con algún PEP falso o con una numeración repetida puede hasta ser deportado, porque eso es un delito. Lo mejor es abstenerse y buscar la ayuda por la vía legal para permanecer en el país”.

“Este Gobierno ha prometido y socializó un Permiso Especial de Trabajo, el PET, y el que se podría adquirir a través de una promesa previa de trabajo, precontrato y con requisitos mucho menos que los de una visa de trabajo, que además es muy costosa y la mayoría de los venezolanos no cuentan con un pasaporte para colocarle la visa. Estamos esperando esta iniciativa del Gobierno Nacional para que los que apliquen, no solamente puedan tener un permiso legal de trabajo, sino que puedan acceder a los servicios de salud, que son muy importantes en estos momentos”, agregó.

Al evento de esta mañana en el barrio Simón Bolívar estuvieron acompañando a la Fundación Venezolanos en Barranquilla, la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Gestión Social, El SENA, Defensoría del Pueblo, el Consultorio Jurídico de la Fundación Rafael Núñez, Migración Colombia y Cancillería de Colombia.

Las mujeres en estado de gestación tuvieron la orientación de la Secretaría Distrital de Salud y se les guió cómo deben proceder para ser atendidas en esta etapa y posparto. De igual manera la entidad les practicó, a las personas que quisieron, exámenes de VIH.

Anotó que para el día 25 de agosto se hará una jornada de salud para migrantes en los puestos de salud de MiRed, la empresa prestadora del servicio de salud en el Distrito. Y para el 14 de septiembre está programada la jornada denominada el ‘Arepazo’, que se hace a nivel mundial y en Barranquilla también participarán ese día.

En el Atlántico se estima que hay cerca de 100.000 venezolanos y una cifra similar de colombianos retornados. En especial en el sur del departamento.