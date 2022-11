[Video] “Me dijo, oiga, huevón, y no me gustó”: alcalde sobre insulto a policías

“Vengo puto porque ustedes no hacen el trabajo bien hecho. Ustedes nada más sirven es para huevoniar a la gente de bien. ¿Por qué no salen a buscar al Clan (del Golfo), ¿por qué no salen a trabajar?”, se le escucha decir a Torres.

En conversación con El Universal, el alcalde afirmó que lo que se muestra en el video es solo una parte de los hechos.

“Hubo un maltrato de la policía hacia mí, cuando me aborda, porque paramos y todo, incluso voy con mi escolta, que es sargento de la Policía; y quien nos detiene en el retén me trata mal de palabras”, explicó Torres.

Contó: “Yo viajaba de Cartagena para El Carmen. Venía de Bogotá, de una reunión de trabajo. El policía para el vehículo, mi conductor le dice que va con el alcalde y le pide unas cosas; yo vengo semidormido. El hombre se va del lado del conductor hacia donde estoy yo, me mueve y me dice: oiga huevón, oiga” y a mí no me gustó”.