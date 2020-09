“Volví a nacer, gracias a Dios”: mujer rescatada en playas del Atlántico

“Siento que volví a nacer, gracias a Dios. Si yo hubiese tenido una oportunidad o una ayuda no tomaría esa decisión. Ahora estoy muy agradecida porque Dios me dio una nueva oportunidad para seguir adelante”, narró Angélica Gaitán en diálogo con RCN Radio Barranquilla.

La mujer, de 46 años de edad y oriundo de Bogotá, narró que hace 20 años estaba viviendo una “relación muy tóxica con mi expareja, que me violentaba. Recuerdo que septiembre de 2018 me rompió la cara y me intentó matar, gracias a Dios logré escapar y estuve deambulando por las calles por espacio de seis meses”.

Anotó que después estar en la calle sin tener ayuda alguna, fue a buscar ayuda a la Oficina de la Mujer en Barranquilla. La escucharon y le brindaron la ayuda dándole albergue en un lugar de paso. “Pero no fue suficiente porque no recibí ayuda de nada”.

Al parecer por la denuncia que ella hizo del maltrato que le infringía su expareja le pusieron medidas de protección para que él no se le acercara. “El viernes me dijeron que se había acabado la medida de protección porque él ya no estaba viviendo en Barranquilla y con la ayuda de la Policía me sacaron del lugar”. Narró la mujer a RCN Radio.

Dijo que el hombre la maltrató cuando tuvo el primer embarazo. “Me golpeaba y abusaba violentamente de mí”. Sostuvo que en el segundo embarazo fue igual y muchas veces recurrió a la Policía, que se lo llevaba detenido, pero regresaba a la casa después de varias horas. “Volvían las agresiones y yo no me alejé porque las niñas eran pequeñas”.

Sostuvo que su expareja la tenía tan controlada que la alejó del círculo de amistades y de su familia.

El viernes cuando le manifestaron que ya no podía seguir en el albergue temporal. Se sintió sola en el mundo. Tomó la decisión de acabar con su vida. Le prestó los pasajes a una señora y salió rumbo a las playas de Puerto Colombia. “Estando en la orilla del mar me encontré sola y en soledad; decidí lanzarme al mar y dejé que me llevara. Solo tenía que esperar que pronto acabara esta pesadilla”.

Angélica Gaitán dijo a la emisora que después de haber tomado la decisión de dejarse arrastrar por el mar no recuerda más nada. Fueron unas ocho horas las que estuvo flotando en las aguas del Mar Caribe. Solo recuerda lo que le manifestó el hombre que la rescató. “Dijo que yo estaba flotando, que estaba inconsciente y que me lanzó un salvavidas, también que otros me ayudaron estando en la orilla, me llevaron al hospital donde me encuentro ahora recuperando”.

En efecto, ella se encuentra en el hospital del corregimiento de Salgar, jurisdicción de Puerto Colombia, donde está siendo atendida. Ya la autoridad la puso en contacto con la familia en Bogotá y está a la espera de que pronto se puedan reencontrar y ella pueda sanar las heridas que lleva no solo en su cuerpo sino de las psicológicas que le dejó la relación con su expareja.