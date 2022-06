Yair Acuña: “Gustavo Petro es un hipócrita, mentiroso e irresponsable”

Visiblemente afectado, a través de un video, el diputado sucreño Yair Acuña Cardales salió al paso de las declaraciones hechas contra su persona por el candidato presidencial Gustavo Petro, durante una entrevista radial realizada el pasado martes.

“Gustavo Petro Urrego es un hipócrita, mentiroso e irresponsable, no puedo llamarlo de otra forma, porque se refirió a mí en unos términos incorrectos e ilegales, pues miembros de su campaña me contactaron para que yo me reuniera con él", expresó.

Acuña Cardales afirma que fue llamado por al menos diez personas del Pacto Histórico, desde Montería, Lorica, Sahagún, Sincelejo, Tolú y Bogotá, para que accediera a una reunión con Petro en la capital de la República.

El miembro de la Asamblea Departamental de Sucre enfatizó que ésta desafortunada situación se presenta porque él acompaña al candidato a la Presidencia de la República, Rodolfo Hernández, con quien sin embargo, afirmó no tener pacto alguno.

“Ahora usted, Gustavo Petro, se viene a mostrar como el adalid y guardián de la democracia y me muestra a mí como una persona mala, respéteme a mí, la honra y el buen nombre de mi familia”, dijo vehementemente.

Acuña Cardales informó que tiene pruebas de dicha citación y que ante la Corte Suprema de Justicia, emprenderá acciones legales en contra de Petro, pues considera que cometió el delito de injuria y calumnia, pues “no existe sentencia ejecutoriada en mi contra”.

El diputado sucreño advirtió que ésta situación no podrá ser resuelta por Petro con una conciliación, ni una retractación, pues no va a aceptar que “venga a jugar con su nombre”.

“Yo no le tengo miedo, pese al origen criminal que tiene usted, yo no pertenecí a una organización criminal armada. Cuando yo era adolescente usted estaba planeado como robarse 5 mil fusiles del Cartón Norte y tomarse las embajadas de este país, además de asesinar a los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, puntualizó.

Gustavo Petro ha venido expresando durante su campaña a la Presidencia, que Yair Acuña es un político de malas prácticas, que está involucrado con el paramilitarismo, asusta a los empresarios petristas y trafica influencias en su contra en las alcaldías del departamento de Sucre.