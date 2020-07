Zambrano ya tiene el virus, falta más conciencia

Tres casos de COVID-19 fueron detectados en el municipio de Zambrano, uno de los pueblos de los Montes de María que aún no había reportado contagios.

Así lo dio a conocer el alcalde de esa población, Jonas Orozco Arenas, quien informó que los casos en mención fueron llevados por dos nativos de la población, quienes laboraban con una empresa de vigilancia en el departamento de La Guajira. Posteriormente, se contagió un residente de Zambrano.

Anotó que la ubicación geográfica del municipio había permitido que se desarrollaran medidas como el aislamiento obligatorio, los toques de queda, el distanciamiento social y el uso frecuente de tapabocas.

Desde que se supo de los dos casos, los lugareños muestran miedo al contagio, por lo cual esperan que sus coterráneos cumplan con las restricciones, a la vez que consideran que su economía y la empleabilidad se han bajado, ya que el pueblo depende, en un 70%, de la pesca y la agricultura.

Por su parte, la Secretaría de Salud inició el protocolo para evitar que la cadena de contagio aumente.

“Trabajamos junto a las demás autoridades, realizamos controles y nos acogimos a las medidas departamentales y nacionales, pero esto no es suficiente si las personas no son conscientes de lo que puede generar algo que no se conoce (virus)”, indicó Orozco Arenas.

Explicó que Zambrano cuenta con 13.500 habitantes, de los cuales circulan por las calles 4.000, pero solo 200 portan el tapabocas, lo cual genera más riesgo de contagio.

“Implementamos estrategias, pero debería existir más responsabilidad ciudadana. Por eso, intensificamos las inspecciones en los puestos de control, ya que la indisciplina social de algunas personas se ha salido de control y los policías son pocos para el número de habitantes, situación que han aprovechado algunas personas para llegar al municipio por trochas”, contó el mandatario.

Igualmente, durante los controles de la Policía y la Infantería de Marina, en el casco urbano se han sellado establecimientos públicos y aplicado comparendos, lo que ha generado molestias en el sector comercial.

“Desde hace tres meses --dijo el alcalde-- hemos trabajado con la gerencia de la ESE Hospital Local San Sebastián. Ya entregamos camas hospitalarias eléctricas, termómetros infrarrojos, camillas para observación sencilla, kits de laringoscopio, balas de oxígeno, electrocardiogramas y monitores de oxígeno básicos. Así mismo, intensificamos las campañas publicitarias, tanto en radio como por perifoneo, para que se conozcan los riesgos de no cumplir con las medidas. La ESE cuenta con un sitio específicamente para aislar a pacientes contagiados o sospechosos”.

Aseguró que está trabajando con pescadores y agricultores para tecnificar la productividad y garantizar la distribución de productos a nivel local y regional.

“Para lograrlo –sostuvo--, trabajamos en un proyecto piscícola, donde se integren los pescadores tradicionales y los bachilleres graduados en la modalidad acuícola, para recuperar la Ciénaga Grande de Zambrano, que es la fuente de la pesca”.

En cuanto a los agricultores aseguró que “sienten miedo, porque ellos los venden directamente a varios compradores que llegan de lugares donde hay muchos casos de contagio. Pero estamos diseñando protocolos de bioseguridad para practicar con ellos. Igualmente, iniciamos el ciclo de consejos comunales para conocer sus necesidades y apoyarlos en su organización”.

Respecto a los comerciantes del sector conocido como Kilómetro 5, donde funcionaban aproximadamente 20 restaurantes que debieron cerrarse, dijo que inició un proceso para crear asociaciones para proyectos productivos.

Anunció que su despacho asumirá, desde ahora y hasta diciembre, el pago de acueducto de las viviendas que cuentan con ese servicio, lo que significa que lo tendrán por 24 horas.

Añadió que se están ofreciendo incentivos tributarios para que los comerciantes no se vean afectados con el pago de los impuestos.