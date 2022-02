12 tendencias en el sector de la salud luego de la pandemia

3. Enfoque One Health: Este enfoque pretende unificar esfuerzos entre diferentes disciplinas de la salud para trabajar local, nacional y globalmente en beneficio de la salud para humanos, animales y planeta. En ese sentido, es importante explicarle a la población los riesgos derivados de las interacciones entre humanos, animales y medio ambiente.

6. Enfermedades no transmisibles: Tras la pandemia, las enfermedades no transmisibles como el cáncer o la diabetes han pasado a un segundo plano. Las ENT necesitarán el foco de atención de los diferentes actores sanitarios para retomar el ritmo de diagnóstico precoz necesario.

7. Salud Silver: Para el año 2050, según las Naciones Unidas, una de cada seis personas tendrá 65 años. Con la salud Silver es imperativo promover una vida activa y saludable para estos perfiles, fomentar la adherencia a tratamientos y el diagnóstico precoz. Se tendrán que adoptar estrategias específicas para garantizar el bienestar social.

Contribución de la ciencia

8. Nanomedicina y genómica: El uso de la nanotecnología en la medicina será la tendencia que marcará los próximos años, esto con el objetivo de que la atención médica sea personalizada y de mayor precisión basada en cada paciente.

9. El reto de las farmacéuticas: El reto será garantizar modelos de acceso, donde las terapias sean reconocidas por el valor que aportan a la salud y no por el precio que suponen. Por ello, es importante la transparencia con los pacientes y explicar todos los conceptos necesarios que requieren las investigaciones farmacéuticas. Le puede interesar: Ataque cibernético tumba página del Invima, ¿están protegidos los datos?

10. Colaboración empresarial público - privado: La colaboración entre ámbito público y privado es una tendencia que ha llegado para quedarse. Las colaboraciones en beneficio de crear vacunas anti-covid son muestra de ello.

Los pacientes y la sociedad

11. Prevención y autocuidado: Este enfoque se basa en conseguir una democratización que permita llegar a todas las capas sociales y grupos de edad para que interioricen estos dos planteamientos y adopten un abordaje de su salud como individuos activos.

12. Divulgación científica: Gracias a las redes sociales y su alcance, han surgido nuevos perfiles de profesionales sanitarios que dedican un tiempo extra a informar sobre salud fuera de su consulta. No obstante, también existen perfiles con información no autorizada o de fake news. Por ello, es necesario que la información rigurosa esté disponible en los canales donde se encuentra el paciente y la sociedad, pero también que las voces con criterio y autoridad para informar sobre salud (profesionales sanitarios, científicos, investigadores, sociedades científicas, asociaciones de pacientes, etc), estén presentes de manera activa.