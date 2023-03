3 enfermedades que afectan más a mujeres que a hombres

Un estudio hecho en 2022 llamado Health-Related Quality of Life and Perceived Burden of Informal Caregivers of Patients with Rare Diseases in Selected Countries, de la Fundación Canaria de Investigación y Salud, reveló que el papel de las mujeres y de los cuidadores en general, se ha asociado con mayores niveles de estrés, mala salud física y mental y en general deterioro de la calidad de vida. (Le puede interesar: ¿De qué se enferman las mujeres y hombres colombianos?)

A continuación, sociedades científicas señalan tres enfermedades que sufren más las mujeres.