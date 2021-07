38% de pacientes con cáncer tuvo que suspender o aplazar quimios

La Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma – Funcolombiana, presenta el primer informe del año basado en una nueva encuesta realizada a 387 pacientes con cáncer, con corte al 24 de mayo de 2021, la cual brinda cifras importantes respecto a la oportunidad de acceso al diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos en nuestro país, durante la pandemia.

El objetivo de la encuesta fue identificar y describir las principales barreras de acceso a los servicios de salud que enfrentan los pacientes con cáncer mayores de 18 años, durante la segunda y tercera ola de la pandemia por COVID-19. Adicionalmente, permite identificar la oportunidad en el diagnóstico de cáncer e inicio de tratamiento durante el año 2020 y da a conocer la percepción sobre la telemedicina y la oportunidad en el acceso a la vacunación de los pacientes oncológicos en Colombia.

Acceso a vacunación contra el COVID-19 en pacientes oncológicos

Este primer avance de la encuesta fue aplicado desde el 19 de abril hasta el 24 de mayo, periodo en el que el país se encontraba en etapa 2 de vacunación, incluyendo a pacientes mayores de 60 años, sin embargo, solo el 36% de los encuestados había sido vacunado a la fecha.

La percepción de la vacuna en los pacientes oncológicos es positiva en un 61%, reflejando confianza, tranquilidad y efectividad, mientras que un 32% se muestra indeciso y un 7% manifiesta incredulidad y escepticismo. La respuesta de reserva e inseguridad frente a la vacuna, sugiere la necesidad de una mayor educación a los pacientes sobre sus beneficios.

Acceso a servicios de salud y medicamentos

A pesar de los insistentes llamados para que los pacientes con cáncer no suspendieran su atención médica por cuenta de la pandemia, el 30% (115) de los encuestados tuvo que suspender o aplazar algún servicio relacionado con su tratamiento oncológico durante el año 2020, siendo lo más frecuente: Citas con especialista (46%), Aplicación/infusión de quimioterapia (38%), Programación de cirugías (20%) y Entrega de medicamentos (Incluye medicamentos para quimioterapia en sala de infusión) (19%).

Adicionalmente, el 78% de los pacientes que tuvo que aplazar o suspender algún servicio de salud, logró re agendar la totalidad de los servicios pendientes, y para retomarlos, solo el 37% de los pacientes expresó que había tenido atención preferencial en su EPS e IPS por ser paciente oncológico.

Para aquellos pacientes que diferencian los medicamentos MIPRES (Por fuera del plan de beneficios) y no MIPRES (Incluidos en plan de beneficios), se evidencia que los tiempos de entrega para MIPRES fueron de 5 días o menos para la mitad de los pacientes, mientras que para lo no MIPRES fue de 1 día. Los tiempos máximos reportados fueron de 109 días para MIPRES y de 61 para no MIPRES.