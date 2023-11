4 mitos sobre la neurocirugía y el cerebro, aclarados por un experto

No obstante, no todas las secuelas que aparecen después de la cirugía son permanentes y muchas mejoran con el tiempo y la rehabilitación, en especial aquellas que no involucran directamente áreas críticas del cerebro.

2. La hidrocefalia es congénita y genera restricciones en la vida cotidiana.

No siempre la hidrocefalia es congénita. Hay algunos factores que pueden generarla después del nacimiento o incluso después de meses o años de vida, tales como las malformaciones cerebrales (como la estenosis acueductal), los sangrados, las infecciones, los traumatismos o los mismos tumores cerebrales. Tener hidrocefalia no implica que no se pueda tener una vida normal. Si el diagnóstico se hace a tiempo y se trata de forma temprana y oportuna, el desarrollo neurológico puede seguir su curso normal en el caso de los niños. En el caso de los adultos, es posible continuar una vida sin restricciones. Lo verdaderamente importante es la causa de la hidrocefalia, ya que esto sí influye significativamente en el pronóstico del paciente en términos de calidad de vida. Lea: La hidrocefalia tiene a una joven de 29 años luchando por vivir

3. Los tumores pueden aparecer por el uso del celular o por traumatismos.

Existen alteraciones cromosómicas, genéticas y proteicas bien conocidas asociadas con las diferentes variedades de tumores cerebrales, y además factores ambientales, hereditarios e infecciosos/virales que pueden promover el desarrollo de una lesión cerebral o su progresión a malignidad, pero al día de hoy no está clara la asociación entre tumores cerebrales y exposición a campos electromagnéticos, tales como los de los teléfonos móviles y las líneas de alta energía.