91 % de los colombianos ha sufrido enfermedades de piel, según un estudio

El 91 % de los colombianos dice haber sufrido alguna enfermedad de la piel pese a lo cual un 36 % nunca ha acudido al dermatólogo, según una encuesta realizada en ocho ciudades del país, informaron este martes fuentes del sector.

El estudio realizado entre el 4 y el 14 de junio de este año en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Medellín y Cali indica que la caspa (51 %), el acné (39 %), las cicatrices (38 %), las quemaduras del sol (35 %), los brotes y alergias (31 %) y caída del cabello (29 %) son las principales afecciones de la piel.

La muestra contratada por la Asociación Colombiana de Dermatología (AsoColDerma) deja ver también que solo el 9 % de los encuestados respondió que nunca ha sufrido una enfermedad de la piel.

Además, ante una enfermedad de la piel, el 53 % se automedica, se trata con lo que le diga el vendedor de la farmacia, acude a personas que no tienen formación médica o no hace nada porque cree que las afecciones a este órgano no son importantes.

“Este dato es alarmante porque revela el desconocimiento que los colombianos tienen sobre la importancia de la piel, no son conscientes de que es el órgano más grande del ser humano, y que este refleja lo que le pasa al cuerpo”, dice AsoColDerma en un comunicado.

El estudio indica, igualmente, que el 40 % reconoció haber recurrido a un tratamiento para la piel atraído por un aviso publicitario.

Esto, según AsoColDerma, “puede ser muy grave, toda vez que alguien que identifique una mancha en su piel puede estarse aplicando una crema desmanchadora sin saber que, por ejemplo, puede tener un cáncer de piel”.

Lo más preocupante de este estudio es que el 36 % de todos los encuestados afirma no haber ido nunca a un dermatólogo, algo, que, asegura AsoColDerma, es “muy delicado” porque ese es el profesional de la salud que estudia las enfermedades que afectan la piel, el pelo y las uñas, entre otras.

Por otra parte, más de la mitad de los colombianos, el 53 %, consulta a personas sin formación médica o no acuden a nadie para tratar sus enfermedades de la piel. El 27 % va al médico general y solo el 20 % al dermatólogo.

De ese 53 % que no consulta a los médicos para el tratamiento de las enfermedades de la piel, el 13 % acude al farmaceuta, el 12 % se automedica, y el 17 % no acude a nadie.

Por otro lado, 4 de cada 10 colombianos afirmaron que compraron un tratamiento para la enfermedad de la piel motivado por los beneficios que señala un anuncio publicitario.

No obstante, el 71 % de quienes han comprado basados en la publicidad no están satisfechos con los resultados, al 24 % le funcionó bien y solo al 5 % le funcionó perfectamente.