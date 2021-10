Abiertas las inscripciones para ser la próxima mujer del año en salud

Hasta el próximo 10 de octubre estarán abiertas las inscripciones para participar en los She Is Global Awards, una distinción que reconoce a mujeres y niñas de todo el mundo en su lucha y activismo, desarrollo de programas, proyectos e iniciativas que estén transformando la vida de mujeres y niñas generando acciones hacia la equidad de género. (Le puede interesar: Los padres no deberían darle ni una palmadita a sus hijos)

Este año, una de las categorías que más ha tomado relevancia por la emergencia sanitaria, es la “Mujer del año en Salud”, en la que se busca reconocer el liderazgo de la mujer en el sector salud en el marco de la pandemia, demostrando que el género no es una barrera para asumir grandes retos y dirigir procesos en medio de ambientes retadores.

Para inscribirse y obtener más información acerca de este reconocimiento, puede ingresar al siguiente enlace: https://sheisforum.com/awards/