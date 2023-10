“Ahora aprovecho más cada momento de mi vida”: testimonio sobre cáncer de mama

Estar sanos puede ser un verdadero azar del destino, pero también una decisión consciente y valiente de cuidarnos, siempre. En el caso de Silvia Dueñas, el motivo por el cual logró una detección temprana, que hoy le regala una esperanza de vida, puede deberse a una mera casualidad o, si se le quiere ver así, a una señal divina.

Transcurría mayo de 2022. “Fue curioso, porque estaba conversando con la chica que me ayuda en la cocina y, pues, no recuerdo por qué llegamos al tema de que ella se había hecho unos exámenes y que le habían encontrado unos quistes en el seno, le hicieron una punción y, gracias a Dios, todo había salido normal”, relata. (También le puede interesar: La prevención, arma para “noquear” al cáncer de mama)

Y continúa: “Fui a mi habitación a cambiarme y la tirita del brasier se me salió y me pegó en seno. Cuando me fui a tocar, me sentí una bola, me preocupé y decidí ir a una consulta”. Para entonces, Silvia ya era afiliada a Coosalud EPS, tras ser asignada por el Ministerio de Salud desde otra entidad, en febrero de ese mismo año.

Al principio, el médico consideró que se trataba de un quiste, pues parecía una masa benigna. “De todas maneras me dijo para hacerme una biopsia”, cuenta. Entonces se le ‘encendieron las alarmas’. “Me decía a mí misma: «Dios mío, esto puede ser una realidad». Sentía muchos nervios antes de recibir el diagnóstico, estaba muy asustada”, recuerda.

Y apareció el resultado: positivo. “Fue un balde de agua fría, claro, pero, siendo sincera, sentí que descansé, que ya era una realidad que debía asumir y afrontarla con entereza”.

“Estás en etapa 2, todavía tienes posibilidades de supervivencia, tranquila”, le explicó la doctora. “Enseguida, me pasaron a donde una enfermera para que me hablara sobre la enfermedad, sobre todo lo que se venía, porque uno no tiene idea de cómo va a ser esa experiencia. Cuando te dicen la palabra cáncer piensas que es el final, pero cuando ya empiezan a hablarte de eso, te devuelven la esperanza de luchar”, refiere.

Luchando contra la enfermedad

Silvia, de 48 años y profesional en finanzas, reconoce que en su EPS, a través del programa de Cuidadores Coosalud, ha encontrado un gran apoyo en el proceso de seguimiento a su salud. “Me sorprendió mucho, porque me llaman permanentemente, o sea, no es que yo esté buscando y luchando para que me den una cita, sino que ellos están muy pendientes, realmente te das cuenta de que están preocupados por ti”, afirma. Gracias a la identificación temprana de la enfermedad, Silvia pudo iniciar oportunamente su tratamiento y se muestra muy positiva frente al manejo de su patología. “Asumir esta enfermedad me ha cambiado la forma de ver la vida, ya uno deja el ‘corre corre’ y disfruta de cada instante con su familia. Ahora aprovecho más cada momento de mi vida”, concluye. (Lea también: 74 mujeres en Cartagena han muerto por cáncer de mama en 2023)

La prevención, el reto

En el país, según las cifras de la Cuenta de Alto Costo (CAC), a corte del 31 de agosto de 2023, se han informado 107.181 casos prevalentes de cáncer de mama en mujeres. Este es el más frecuente entre los 11 tipos de cáncer priorizados en el sistema de salud colombiano. Entre tanto, en América del Sur, Colombia representa un 10,3% de los casos nuevos, y esta enfermedad es la principal causa de mortalidad en el continente. Por eso, con ocasión del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora hoy, el llamado es a la prevención, con acciones como mantener un estilo de vida saludable, realizarse autoexámenes regulares y asistir a chequeos médicos, así como promover el apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad. La prevención es la forma más efectiva para combatir a este enemigo mortal.

‘Tómate a pecho la vida’

Conscientes del panorama del cáncer de mama en el país, Coosalud EPS ha trabajado en una serie de acciones de sensibilización a nivel nacional enmarcadas dentro de su campaña ‘Tómate a pecho la vida’.