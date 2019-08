Algunas personas obesas viven estigmatizadas

1. Autocuidado: Cada persona debe cuidar de su propio cuerpo. “El autocuidado es una habilidad que tenemos que fomentar en las personas con obesidad. Esto significa encontrar el equilibrio entre cosas que pueden ser placenteras y las necesidades reales que tiene el cuerpo”, explica.

2. Buscar ayuda: Una vez se reconoce el problema, el siguiente paso es buscar ayuda. “Cuando se tiene esa claridad, el paciente debe hablar con el médico para abordar el tema y recibir la orientación para su tratamiento”. Asimismo se puede hacer con el entorno. “Cuando la familia, la pareja o los amigos se suman a un cambio en el estilo de vida, le es mucho más fácil al paciente llevar adelante su tratamiento. Sin embargo, la reacción negativa de estas personas –burlas, señalamientos-, resultan perjudiciales para el proceso de la persona”.

3. Aceptación: Por supuesto, es difícil escuchar que se padece de una enfermedad que no se cura. Esto no significa que no hay nada que hacer. “Cuando se acepta y hay un compromiso con lo que se puede hacer para mantener controlada la enfermedad, las personas se dan cuenta que tienen muchas posibilidades de lograr una buena calidad de vida”.

4. Decisión propia: Una vez que se fomenta el autocuidado, se busca ayuda, se acepta la enfermedad y hay compromiso para su tratamiento, “lo demás puedes definirlo tú”, dice la experta. Esto tiene que ver con la relación con el entorno.