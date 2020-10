“América Latina no ha controlado el virus”: Subdirector de la OPS

El subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, doctor Jarbas Barbosa, hizo un llamado para que los países no bajen la guardia frente al coronavirus ya que se ha notado un comportamiento diferente del virus en América Latina, en comparación con el viejo continente. “En Europa tuvimos un pico muy fuerte al principio y con medidas muy duras de contención como la cuarentena que fueron capaces de controlar la transmisión. Ahora hay rebrotes, pero la transmisión fue controlada. En cambio, en América Latina las medidas que se tomaron evitaron una explosión de casos, pero no fueron capaces de alcanzar el control. Todavía vemos algunos países que tienen apenas una reducción discreta de casos. No hay control. Se puede estimar que la transmisión en nuestros países va a continuar por muchas semanas más”.

Convocado por la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia –ASINFAR- el doctor Jarbas reveló que las estimaciones del organismo señalan que, en países en vía de desarrollo como Colombia, solo el 20% de la población será vacunada en el 2021 con priorización del personal de la salud, los mayores de 65 años y las personas con patologías preexistentes que se ha comprobado que son más susceptibles al COVID-19.

El doctor Jarbas enfatizó en que todavía falta mucho tiempo para superar la emergencia actual: “Cuando haya una vacuna no quiere decir que al día siguiente el planeta tendrá una solución. Muchas vacunas van a requerir 2 dosis, la capacidad de producción va a ser limitada y será un esfuerzo muy grande el que se hará para conseguir que en el 2021 se pueda vacunar al menos al 20% de la población”.

Precisamente, ante la incertidumbre sobre la eventual llegada de la vacuna, Paulo Etcheverry, Presidente de la Junta Directiva de ASINFAR le preguntó al subdirector de la OPS si tiene sentido una vacuna que llegue cuando los contagios ya hayan disminuido “Según datos de la Universidad Johns Hopkins Latinoamérica ha venido bajando su curva y seguirá así algunos meses más, pero las proyecciones no alcanzan hasta finales del 2021 o 2022. Pareciera, según estos datos, que la vacuna va a llegar mucho más tarde que el descenso definitivo de las curvas. ¿Es oportuno realizar todos estos esfuerzos en las vacunas para que lleguemos tarde? ¿Qué pasa si se logra primero la inmunidad de rebaño?”

El doctor Jarbas de la OPS, fue enfático en señalar que con este nuevo virus todo es desconocido y que considera que lo que está sucediendo en Europa es un buen ejemplo de esto, España, Alemania e Italia lograron controlar en principio la transmisión, pero la reapertura hizo que experimenten rebrotes. “Hoy no hay evidencia que permita afirmar que se pueda conseguir la inmunidad de rebaño. Si se volviera a la vida normal en Latinoamérica aparecerán rebrotes, transmisión, casos graves y muertes que podrían rebosar la capacidad de los sistemas de salud porque todavía hay un porcentaje importante de la población susceptible al contagio. Entonces, yo creo que la vacuna va a ser una herramienta importante”.

En el evento de ASINFAR también participó la doctora Adriana Robayo, directora del Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud –IETS- quien dijo que es hora de empezar a educar a la población colombiana sobre la vacuna, esto con el objetivo de fortalecer el acceso para cuando esta llegue al país. “Es el momento de empezar a comunicar para que las vacunas sean aceptadas, para que los medicamentos sean aceptados. Las incertidumbres son muchas, pero si empezamos ya, ganaremos varios meses en el proceso de inmunización”.