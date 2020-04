Aprende cómo ponerte, usar y quitarte el tapabocas

El tapabocas o mascarilla se ha convertido en un elemento esencial para quienes tienen que salir de casa por una u otra razón. Si bien los expertos recomiendan que el tapabocas sea usado especialmente por quienes tienen síntomas de afecciones respiratorias y para sus cuidadores, también señalan que es prudente llevarlo puesto, por ejemplo, cuando nos vemos obligados a usar sistemas de transporte masivo, de hecho, su uso es obligatorio en Transcaribe. (Lea aquí:Uso del tapabocas será obligatorio en transporte público y lugares de afluencia)

Hasta ahí todo parece marchar bien, pero la situación comienza a ponerse color de hormiga cuando observamos a personas que los usan en la barbilla o que no se cubren la nariz completamente, también hay quienes aún los usan al revés, mejor dicho: muchos aún no saben cuál es la forma correcta de ponérselos, usarlos y desecharlos, lo cual implica que en ellos las mascarillas no está cumpliendo efectivamente su función de proteger, ¡y que se están desperdiciando! Por eso les contamos las claves: