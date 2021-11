Campaña por los pacientes con psoriasis

Con la campaña ‘Aclaremos de una vez’ se busca fortalecer la comunicación entre médicos y pacientes con psoriasis en Colombia. La iniciativa se desarrolla en la plataforma web: www.aclaraemosdeunavez.com.co, Facebook e Instagram y es un espacio para que esta población acceda a información útil que ayude a comprender la enfermedad, conocer sus opciones de atención y sentirse confiadas al discutir los objetivos de tratamiento con su médico especialista. (Le puede interesar: Le temen más al examen que al cáncer de próstata)

Además, expone historias de otras personas que viven con la patología, las cuales inspiran al logro de una mejor calidad de vida. La iniciativa es respuesta a las necesidades de los pacientes con psoriasis, quienes, según un estudio, dicen que no están satisfechos con su plan de tratamiento actual porque su enfermedad no está adecuadamente controlada. Esto se debe, en muchos casos, a que no comunican con sus médicos el impacto que tiene la patología sobre su calidad de vida, especialmente en los ámbitos emocional y psicológico.