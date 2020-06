Campaña resalta a personas exitosas con síndrome de Down

La Corporación colombiana Síndrome de Down lanza la campaña SÍNDROME DE UP con el fin de darle un nuevo nombre con significado positivo a esta condición, modificando una palabra tan simple como Down, que estigmatiza y genera una percepción negativa hacia las personas.

Tatiana, Lisa, Juan José y Daniel son los protagonistas y testimonios de esta iniciativa; en la página www.sindromedeup.com es posible conocer más de sus historias y además realizar donaciones para que la corporación siga apoyando a niños, niñas y jóvenes con esta condición a salir adelante.

Tatiana Liévano Márquez es bogotana tiene 34 años, y actualmente trabaja como auxiliar en biblioteca y aula en el jardín infantil Ecokids de la capital. Además de ser una gran experta manejando la biblioteca y enseñando lectura a los niños, disfruta su relación con ellos y los cautiva con su alegría. Es amante de los idiomas, pasión que empezó cuando aprendió inglés en su colegio.

Lisa Juri De Haseth caleña de 24 años, es emprendedora y dueña de su propia marca “Mandalisa”; es artista del color, expresión que plasma en diferentes artículos, tallerista y trabaja con población vulnerable. Trabajó en el Museo La Tertulia y se graduó como auxiliar de información turística. Su gran pasión es el arte, su familia y la naturaleza. La espontaneidad es su sello personal.

Juan José Castro Tobón es caleño, tiene 29 años y es presentador de televisión y locutor de Radio en Conexión Remota TV; ha sido ganador del premio a mejor presentador regional en los premios al talento y la moda vallecaucana. También es amante de la natación, medallista paralímpico; actualmente practica el Porrismo y se prepara para competencias internacionales. Su seguridad sobresale ante las cámaras.

Daniel Isaza Mendoza tiene 24 años, es de Bogotá y actualmente trabaja en el área de Recursos Humanos como Gestor de Felicidad en Daimler Colombia, una importante compañía automotriz del país; se destaca por su actitud y enseñanzas de ver lo positivo en todas las situaciones. Además, es un bailarín auténtico y buen amigo.

Este Síndrome es una condición de vida que resulta de la interacción entre una alteración genética (trisomía 21) y unas circunstancias ambientales que se pueden volver barreras o apoyos, lo cual cambiará totalmente la calidad de vida de la persona. Esta alteración fue descubierta por el médico británico John Langdon Down, lo cual llevó a denominar así a la condición, siendo una casualidad lingüística que su apellido fuera “Down”.

“Cada una de estas personas es un ser único y diferente como lo somos todos. Lo importante es que encuentren una sociedad que valore la diferencia y que comprenda que independientemente de su situación, tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, y el mismo deseo de salir adelante. Trabajan duro para lograr sus avances y metas y buscan siempre ir hacia arriba buscando alcanzarlas. Por lo tanto, alguien con estas cualidades no puede ser Down, solo Up” afirma Luz García de Galindo Directora General de la Corporación Síndrome de Down.

La corporación busca apoyarlos a ellos y a sus familias a lo largo de su vida, en el logro de esos objetivos. Para esto cuenta con diversos programas y servicios: Ingreso y orientación a familias, Apoyo en la primera infancia, Apoyo en la etapa escolar, Acompañamiento educativo, Crecer hacia la vida adulta, Apoyo a la inclusión laboral, Adultos líderes e independientes, Educación Continuada y Viviendo fuera de casa.

Los niños, jóvenes y adultos con esta condición son testimonios de vida que reflejan tenacidad ante las adversidades y espíritu de superación, así como capacidad de ser y hacer más felices a los demás.

En estos momentos de adversidad sin precedentes en que todos de alguna manera nos sentimos “Down” por las circunstancias difíciles que vive el mundo, ellos nos motivan a caminar siempre hacia arriba venciendo las dificultades que se nos presenten. Por eso indudablemente son SÍNDROME DE UP.