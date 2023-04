Circuncisión: ¿en qué casos sí y a qué edad? Esto explica un urólogo

Juan Alfonso Maciá Carrasquilla, urólogo pediatra.

Pero si usted no tiene fimosis no es necesario que se someta a la circuncisión. “La de rutina está mal planteada. Solo se debe hacer la circuncisión cuando sea necesario. Si el varón retrae su prepucio, se lo lava bien, no hay que hacer la circuncisión, porque estamos hablando de una cirugía y en este tipo de procedimientos uno tiene que sopesar los riesgos y beneficios. Esta cirugía tiene el riesgo anestésico”, afirmó Maciá Carrasquilla.

“¿Cuál es el beneficio de hacerle la circuncisión a un varón “que pela”? -cuestionó- Ninguno. Aunque hay otras razones, pero ya no son indicaciones ni razones médicas, sino culturales, religiosas o por tradición, porque en mi familia todos se la hacen yo me la voy a hacer por cuestiones de higiene, pero esas son razones subjetivas, no médicas. De modo que no se debe hacer en todos los hombres sino en quienes la necesiten”.