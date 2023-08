¿Comer patas de pollo sube las defensas? Estos son los mitos y realidades

La alimentación juega un papel crucial en el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. En este contexto, un alimento que ha generado diversas opiniones es la pata de pollo.

Popularmente, se le atribuyen propiedades para aumentar las defensas del cuerpo, pero ¿cuánto hay de verdad en esto? Analicemos los mitos y realidades acerca de consumir patas de pollo para subir las defensas. Lea: ¡Puro colágeno! Estos son los beneficios de comer patas de pollo

Mito 1: Las patas de pollo son ricas en nutrientes que fortalecen el sistema inmunológico

Realidad: Las patas de pollo son una fuente de proteínas y colágeno. Sin embargo, su contenido nutricional no es significativamente elevado en comparación con otras partes del pollo. No son una fuente rica de vitaminas y minerales esenciales para el sistema inmunológico, como la vitamina C y el zinc.