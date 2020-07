¿Cómo actúa nuestra mente ante las fake news?

Ya hemos advertido sobre falsas noticias que inundan las redes sociales en estos tiempos, que generalmente no hacen más que generar desinformación, añadiendo en muchos casos más pánico y ansiedad. Las redes sociales están inundadas de fake news, cadenas que se convierten en virales pero que de cierto no tienen nada. Más allá de aprender a reconocerlas y a verificarlas, algo que es sumamente importante, también vale la pena preguntarse y reflexionar sobre cómo afectan estas noticias nuestra tranquilidad y nuestra salud mental. Por ejemplo, en Cartagena se han presentado casos como el de aquella foto de un hombre tendido en el piso en la Avenida del Lago, que se volvió viral bajo la falsa noticia de: “Acaba de caer otro por COVID-19”. No era más que un sujeto, aparentemente bajo efectos de alucinógenos, que sufrió una caída golpeándose la cabeza. Y es que el de las fake news es un tema que por estos días está siendo tocado por expertos en sicología, puesto que estas falsas informaciones se han convertido en una pandemia paralela a la de la COVID-19 ¿Creer o no?¿Confiar o desconfiar? ¿Compartir o no compartir?¿Opinar o no hacerlo?, son algunas de las preguntas que seguramente te surgen cuando estás frente a una de estas noticias.

¿Cómo actúan?

¿Cómo actúan las fake news en la mente de las personas?, el equipo de psicólogos de la plataforma online ifeel ha elaborado puntos explicativos sobre la psicología de las falsas noticias o bulos. Rafael San Román, psicólogo de dicha plataforma, hace anotaciones al respecto. “La noticia es solo una parte, no podemos reducirlo todo al mensaje. Por eso no se difunden de la misma manera, ni en el mismo momento, ni tienen el mismo éxito; necesitan una serie de condiciones para ser eficaces. Cuanto más sutil y más verosímil, más eficaz”, explica. La verosimilitud es el ingrediente secreto que le da credibilidad a una información.

Pandemia entre la pandemia

Como ya hemos dicho, las noticias falsas se han vuelto una pandemia alterna. En estos momentos somos más susceptibles; cosas que hasta hace unos meses nos parecían inverosímiles, hoy forman parte de nuestra vida y por eso es más probable que nos encajen informaciones relacionadas con esa anormalidad.¿Por qué nos hacemos eco de esas fake news? el psicólogo explica que hay tantas razones como personas, aunque sobre todo está ligado a la impulsividad del clic en las redes. “Veo algo llamativo y comparto, aunque eso no siempre signifique coincidir con dicha información”. Otras veces es porque no nos paramos a analizar su nivel de veracidad, algo que es un error.

¿Sobreinformación o intoxicación?

“Existen las dos cosas, tanto en las condiciones de antes, como ahora, eso no ha cambiado”, apunta el psicólogo, que explica que “hay una intoxicación que puede ser porque me he saturado de tanta información o porque la que he consumido está en mal estado. Ahora están operando ambas cosas”. Por eso es importante que cada uno sepa identificar la veracidad del dato que está recibiendo y, sobre todo, sea responsable de lo que consume en cantidad y en calidad. “Sobre todo en un momento como este en el que tiene tanta importancia lo que consumimos y lo que decimos, porque la cosa está muy tensa”, añade.

Medidas de prevención