¿Cómo ayudar a Andrea, una niña que padece una enfermedad huérfana?

“Fue un día fatal, yo no podía dejar de llorar —recuerda hoy María del Carmen y todavía se le humedecen los ojos— y solo le preguntaba a la doctora: ¿por qué nos pasa esto a nosotros, los humildes?”. La misma mamá explica que la enfermedad de Morqui IV es un padecimiento congénito que produce anomalías esqueléticas graves y, como consecuencia de ellas, baja talla o enanismo, deformidades de la columna vertebral como escoliosis o cifosis, pérdida de audición, anomalías visuales por opacidad de la córnea, lesiones hepáticas, cardiacas y respiratorias.

“Hasta ahora no nos han dicho que eso tenga cura, nos han dicho que es de por vida... Vivimos rogándole a mi Dios que inventen alguna ampolla”, concluye.

Andrea, sus dos hermanos y sus papás viven hacinados en un cuarto en El Pozón, sector San Nicolás. “Quisiéramos que Andrea tenga su espacio para que esté mucho mejor. Quisiéramos organizar la casa”, dice María del Carmen. “Me parece también que para las madres o las personas que sean cuidadoras de niños con enfermedades raras o huérfanas, hubiera un apoyo o un subsidio, porque esto para nosotros es muy costoso y no podemos trabajar”, asegura.

Tanto María del Carmen como su esposo, Andrés Junco Jiménez, son conscientes de la dura lucha que la vida ha puesto en sus caminos, pero no están dispuestos a desfallecer. Él es vendedor ambulante y, aunque muchas veces no puede acompañar a Andrea a sus citas, está atento y trabajando de sol a sol para conseguir el dinero de los pasajes y de todo lo que implica atender una enfermedad huérfana.

“La enfermedad de Morquio IV tiene dos tipos, A y B. Gracias a Dios, a Andrea le salió la A, que por lo menos tiene tratamiento para mantener la calidad de vida, porque la B no tiene ni cura, ni tratamiento”, explica María del Carmen, mientras la pequeña Andrea conecta los audífonos del celular de su madre, quiere escuchar música.

Más de la condición

La médico Viviana Anaya explica: “Las mucopolisacaridosis son un grupo de enfermedades muy, muy raras, en las cuales existe una alteración en un grupo de enzimas. Las enzimas son proteínas o componentes que se encargan de degradar algunas sustancias. Esas enzimas son las encargadas de degradar una sustancias que se llaman glucosaminoglicanos (que los hay de diferentes tipos) y se encargan de parte de la estructura de la formación de nuestros órganos. Resulta que, como todo nuestro cuerpo es dinámico, pues esta parte también debe ser dinámica, entonces algunos glucosaminoglicanos deben almacenarse y otros eliminarse... En este caso, como no existe la enzima que degrade estas moléculas, entonces no se eliminan bien y se acumulan en las células de huesos, tejidos blandos, etc., ello ocasiona que haya anomalías en las estructuras donde se acumulan. Son niños que tienen problemas óseos, problemas de crecimiento, etc.”.