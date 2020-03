¿Cómo combatir la ansiedad por comer?

Cuentan que el ansia por la comida es una experiencia normal no asociada necesariamente a conductas alimentarias relacionadas a alguna enfermedad, y por estos días muchos colombianos llegarán a experimentarla, debido al aislamiento preventivo que adelanta desde este 24 de marzo el gobierno colombiano, en la lucha contra el COVID- 19. Los colombianos no están acostumbrados a pasar largos períodos de tiempo ‘encerrados’ en sus casas, por lo cual deben estar atentos a que este comportamiento no tenga repercusiones en su peso y por consiguiente, en su estado de salud.

Los investigadores Sonia Rodríguez, José Mata y Silvia Moreno han relacionado el ansia, con la adicción, y de manera más específica, “el ansia se ha definido como un estado motivacional que promueve la búsqueda de sustancias y la consiguiente realización de conductas de ingesta o consumo de esas sustancias (en este caso comida)”.

Por su parte, la nutricionista de la Universidad Javeriana, Tatiana Tibocha, explica que “si bien la constante disponibilidad de alimentos en nuestra alacena genera un deseo de estar consumiendo alimentos todo el tiempo, debemos mantener nuestra fuerza de voluntad al tope en esta cuarentena”.