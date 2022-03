¿Cómo controlar el berrinche de los niños?

“Son frecuentes en la infancia, especialmente entre los 2 y los 4 años, y corresponden a una manifestación del malestar y de la desilusión que siente el niño al no conseguir lo que desea. Suelen desaparecer con el desarrollo, a medida que se va aprendiendo a canalizar la frustración de forma más adaptada”, asegura este experto. Lea aquí: Así fortalece la disciplina y mejora la crianza de los niños en casa

Son la manera en la que, a veces, expresan su frustración, malestar, o disconformidad. La causa en los pequeños tiene que ver con enfrentarse a un periodo donde confluye una mayor autonomía, más conciencia de sí mismos y de sus gustos, unas habilidades lingüísticas limitadas y una gestión emocional deficitaria, ya que hay áreas del cerebro que no han completado su desarrollo”.

Concreta que la etapa dónde se dan más habitualmente es entre los 2 y los 4 años, pudiendo iniciarse desde los 12 o 18 meses.

“Conforme van creciendo comprenden más las cosas, poseen maneras alternativas de expresar su malestar y sus preferencias, y la buena noticia es que estas irán disminuyendo progresivamente”, remarca María del Castillo.

Es más, destaca que no solo es que las rabietas sean frecuentes y normales, sino que en general casi todos los niños las padecen, aunque precisa que no todos las tienen con la misma intensidad, duración o frecuencia: “Va a depender de su nivel de estrés, su estado de salud, su emocionalidad y de cómo manejen estas situaciones los padres”.

Consejos para manejar las rabietas

El pediatra de Quirónsalud Zaragoza Daniel Segura reitera la idea de que es muy importante que los padres sepan que las rabietas forman parte del desarrollo normal del niño y como primer consejo menciona a la congruencia en la pareja, “también será parte fundamental a la hora de establecer unas pocas normas fáciles de comprender por el pequeño”, aparte de reforzar los buenos comportamientos, especialmente si en ocasiones similares no supo controlar la frustración el pequeño.

La psicóloga María del Castillo, por su lado, recomienda que cuando los niños están sintiendo emociones intensas es importante y necesario acompañarles y no alejarse o pasar de ellos.

“Pierden el control y para recuperarlo necesitan el cariño, la comprensión y la guía de sus padres. Un tono calmado, palabras amables y un abrazo pueden devolverles la seguridad. Si la rabieta es muy intensa es importante evitar que se haga daño o que se lo haga a los demás. A veces le puede venir bien un espacio para llorar o gritar si así lo necesita”, añade.

A su vez, estos dos especialistas aportan los siguientes consejos para manejar estas situaciones, a veces tan estresantes y desesperantes para los padres:

- No te enfades, ni amenaces, ni grites. Hay que mostrar firmeza, serenidad, paciencia, empatía. En ese momento no sirve de nada razonar con él. Intentar mantener la calma, siendo conscientes de que la emoción es muy intensa en el pequeño y nos necesita para aprender a regularla. Si ves que estás muy activado, aléjate de la escena unos instantes para ayudarte a recuperar la serenidad.

- Hace falta mucha paciencia, ganas, respeto y amor. El amor incondicional y desinteresado de unos padres por su hijo harán posible reconducir esta fase de su desarrollo hacia su autonomía e independencia, sin ceder al chantaje, pero mostrando una gran empatía a la hora de encarar la situación.

- También como adultos es importante saber gestionar nuestras propias emociones y saber darnos espacios de autocuidado que eviten estar demasiado estresados o cansados. Nunca lo humilles, grites, chantajees, ni lo ignores. Mantén el respeto y el cariño en todo el proceso. Cuando pase la rabieta reflexionad juntos, sin juzgar, y ayúdale a entender lo que le ha pasado.